Пётр Своик: «Мы живём под властью Сатаны» 11.01.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 2236 0 Эпоха провокаций: почему именно сейчас? Похожие материалы: «2019 год будет роковым для многих «сильных мира сего». «Уроки «Древнего Рима». «Чиновники продолжают верить только в то, что сами же и придумают». «Неверные расчеты прожиточного минимума автоматически приводят к неправильному исчислению и минимальной заработной платы» Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Таджикистана Назарбаев и Жээнбеков обсудили состояние и приоритеты двустороннего взаимодействия Подоходный налог на зарплату меньше 25 МРП уменьшился в Казахстане Казахстан ратифицировал соглашение с Хорватией об избежании двойного налогообложения