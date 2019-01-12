Более 10 снежных лавин сошли на автодороге в Душанбе

Алматы. 12 января. КазТАГ – На трассе Душанбе-Чанак, соединяющей столицу Таджикистана и Согдийскую область в 152-160 километре трассы сошли более 11 снежных лавин, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

«В результате схода снежных лавин на некоторых участках образовалась пробка. Движение грузовиков на трассе временно запрещено», — отметили представители филиала компании IRS в Таджикистане в субботу.

Снегопад продолжается, на трассе работает дорожная техника — бульдозеры, экскаваторы и три погрузчика, которые борются с последствиями стихии.

Тем временем, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана сегодня сообщил, что из-за снегопада и обильных осадков на горных территориях страны сохраняется опасность схода лавин и камнепадов.

Наиболее напряженная обстановка, по данным ведомства, сложилась на автодорогах Душанбе-Сангвор, Хорог-Ишкашим. Последние дни в Дарвазском, Рушанском, Шугнанском и Ишкашимском районах ГБАО, а также в Сангворском районе были зафиксированы камнепады и сход снежных лавин.