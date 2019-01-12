Более 10 снежных лавин сошли на автодороге в Душанбе

Новости 248 0

Алматы. 12 января. КазТАГ – На трассе Душанбе-Чанак, соединяющей столицу Таджикистана и Согдийскую область в 152-160 километре трассы сошли более 11 снежных лавин, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

«В результате схода снежных лавин на некоторых участках образовалась пробка. Движение грузовиков на трассе временно запрещено», — отметили представители филиала компании IRS в Таджикистане в субботу.

Снегопад продолжается, на трассе работает дорожная техника — бульдозеры, экскаваторы и три погрузчика, которые борются с последствиями стихии.

Тем временем, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана сегодня сообщил, что из-за снегопада и обильных осадков на горных территориях страны сохраняется опасность схода лавин и камнепадов.

Наиболее напряженная обстановка, по данным ведомства, сложилась на автодорогах Душанбе-Сангвор, Хорог-Ишкашим. Последние дни в Дарвазском, Рушанском, Шугнанском и Ишкашимском районах ГБАО, а также в Сангворском районе были зафиксированы камнепады и сход снежных лавин.

Казахстан на Шелковом пути: плюсов больше Казахстан на Шелковом пути: плюсов больше
5677

Похожие материалы:

  1. Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Таджикистана
  2. Налоговик отделался замечанием по делу о регистрации более 200 авто на жительницу Астаны без ее ведома
  3. Под налоговую амнистию подпадает более 90 тысяч субъектов МСБ
  4. Мама Дениса Тен считает, что Толыбаева заслуживает более строго наказания
  5. Более 20 увеселительных заведений Алматы находятся в зоне риска

Новости партнеров

Загрузка...