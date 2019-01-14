«Древний Рим» всколыхнувший современный Казахстан

Сетевые СМИ о событиях в Караганде

«История «Древнего Рима». События в Караганде и реакция на них» — Инцидент с кровопролитием в карагандинском ресторане в новогоднюю ночь вызвал волнения в городе и реакцию даже за пределами Казахстана. Власти утверждают, что драка со смертельным исходом произошла на бытовой почве и не является межнациональным конфликтом.

23-летний карагандинец был убит в первые часы 2019 года в местном ресторане «Древний Рим». Молодой человек получил ножевые ранения в драке между двумя группами молодых людей, отмечавших Новый год. Трое других раненых были госпитализированы, один из них попал в реанимацию. Инцидент вызвал напряженность после того, как в мессенджерах и социальных сетях получила распространение информация о том, что в драке участвовали представители армянской диаспоры.

2 января у ресторана собрались десятки людей, требовавших его закрытия и привлечения виновных к ответственности, туда же были стянуты усиленные наряды полиции.

Официальные СМИ хранили молчание об инциденте, в городе циркулировали слухи о том, что дело «замято», а предполагаемые участники драки скрылись.

3 января полиция выдала первую информацию о случившемся, отвергнув межэтнический характер драки. Согласно сообщению полиции, трое молодых мужчин, установленные как Торгом Малхасян, Сохак Малхасян и Каир Надырбеков, помещены под арест как подозреваемые в совершении «тяжкого преступления», еще один подозреваемый — Нарек Гурурян — объявлен в розыск. Полиция сообщила, что расследование ведется по статьям «Убийство» и «Хулиганство». Прокуратура Карагандинской области призвала не поддаваться на провокации, предупредив, что отдельные лица пытаются «дестабилизировать обстановку», и напомнила об ответственности за «разжигание розни» и «распространение заведомо ложной информации».

6 января сотни людей собрались в центре Караганды, требуя «справедливого разбирательства». К ним вышел глава области Ерлан КОШАНОВ, который пообещал «как аким, как представитель президента», что расследование будет доведено до завершения. Он заверил, что находящийся в бегах подозреваемый будет задержан.

Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ – «Хроника «Древнего Рима»» — С момента конфликта возле ресторана «Древний Рим» в Караганде в сеть было выплеснуто много эмоций. А давайте попробуем обойтись них? Просто проанализируем факты, которые оказались в открытом доступе.

Во вторник, 2 января, по мессенджерам уже вовсю гуляло видео драки возле ресторана «Древний Рим». Несмотря на то, что все видео с камер наблюдения были изъяты полицией и, по факту, уже должны были быть в ограниченном доступе – тайна следствия. Или кто-то посторонний имел доступ к оперативной информации, с которой работали сотрудники полиции и именно он слил в сеть данные? С какой целью? Будем надеяться, что на этот вопрос дадут ответ компетентные органы. Тем более, что установить где сделана запись и чьи голоса звучат за кадром – дело пустяковое, если это были сотрудники полиции. Ведь на видео чётко слышны указания старшего: отдать криминалистам, перекрутить и т.п.

Вместе с видео драки было распространено вот такое сообщение, очень похожее на оперативную сводку полиции: «01.01.2019 года примерно в 4.25 в ДП Карагандинской области поступило сообщение о массовой драке перед рестораном «Древний Рим» (ул. Заводская, 25/3). При проверке полученной информации перед заведением обнаружен труп Жансеит Рахымжан Бахытжанулы 1995 г.р. (охранник АО «ШубаркольКомiр»). По полученным данным, в указанную ночь в заведении отдыхала компания из 9 человек (6 мужчин и 3 девушки, далее — КАЗАХИ) среди которых был Р.Жансеит. Примерно в 03.00 у указанной группы произошла ссора с представителями армянской диаспоры, которым принадлежит ресторан «Древний Рим». Ссора переросла в драку, в которой оказались замешены почти все гости (основной контингент гостей — армяне). КАЗАХИ видя преимущество со стороны армян, вызывали из Пришахтинска своих друзей, которые приехали на 3-х машинах. Со слов свидетелей в драке участвовало порядка 30-35 человек, у многих в руках были палки и металлические прутья. В результате драки никто из представителей армян тяжелые травмы не получил. Из числа казахов 1 труп и 2 с ножевыми ранениями. Начато досудебное расследование, ведется поиск подозреваемых лиц.

Итак, хотелось бы получить ответы на вопросы:

— Кто и с какой целью в первый же день слил в соцсети видео осмотра записей камер наружного наблюдения с места драки возле ресторана «Древний Рим»? Если это не сотрудники полиции, то кто из них дал неустановленных лицам доступ к записям?

— Кто и с какой целью составил и распространил якобы оперативную сводку о происшествии, где акцент расставлен на национальном составе участников драки?

— Кто виноват в том, что в сеть почти сразу попала ориентировка с указанием адресов проживания подозреваемых и их персональных данных?

— С какой цель и кто из сотрудников полиции включил в ориентировку данные братьев Нурулу, которые не причастны к конфликту?

— Во сколько поступил звонок в полицию о драке возле ресторана «Древний Рим» и во сколько туда прибыл наряд полиции?

— Кто вызвал полицию и сообщил о драке и погибшем?

— Как пострадавшие покинули место драки и в каком составе?

— Во сколько пострадавшие с полученными ножевыми ранениями обратились за медицинской помощью?

— Во сколько и кем было найдено тело погибшего возле ресторана «Древний Рим»?

Марат ТОЛИБАЕВ – «Уроки «Древнего Рима»» — Наконец, через несколько дней после кровавого события в Караганде, когда в массовой драке в ресторане «Древний Рим» погиб юноша и еще двое получили ранения, страсти начинают стихать. И слава богу!

Слава богу, что митинг 6 января на площади Караганды не вылился в этнические погромы (хотя попытки сделать это были). Считаю, что казахстанский народ выдержал испытание эмоциями и гневом. В конце концов, человеческая мудрость победила.

Теперь, когда страсти улеглись, можно спокойно разобрать ситуацию и сформулировать важные вопросы, вытекающие из этой истории.

В обществе присутствует социальная напряженность. Это стало абсолютно очевидно. Если после атырауского митинга у кого-то оставались сомнения, то теперь, думаю, они окончательно развеялись. Когда несколько сотен незнакомых людей в считанные часы собираются на центральной площади города в январскую стужу, несмотря на официальный запрет на проведение митингов и, несмотря на то, что совсем недавно организаторы подобной демонстрации в Атырау сели в тюрьму, на это требуется веская причина.

Национальный вопрос в Караганде подогрел и тот факт, что во многих регионах Казахстана наиболее предприимчивые представители различных диаспор добились успехов в бизнесе и стали богатыми людьми. Так что клеймо «чужак» соединилось с клеймом «богач» и усилило негативный эффект, в данном случае в отношении владельца ресторана «Древний Рим».

Следует отметить, что если бы Казахстан был моноэтническим государством, то поводом для вымещения злобы стала бы не национальность оппонента, а его жуз или род. Так что дело не в национальности. Она – лишь повод для вымещения глубинных обид.

«Как из драки сделали межэтнический конфликт» — Драка в Караганде в новогоднюю ночь, закончившаяся убийством молодого человека, и стихийный митинг, спровоцированный бегством главного подозреваемого за пределы страны, стали главной темой социальных сетей в начале нового года. Не в последнюю очередь из-за того, что случившийся инцидент, трагический, но по сути своей уголовный, вдруг стал подаваться как межэтнический конфликт.

Приведем комментарий Сергея ДУВАНОВА с его страницы в Facebook — Наблюдая за развитием ситуации с «межнациональным» конфликтом в Караганде все больше склоняюсь к мнению, что возмущение было следствием целенаправленных действий со стороны неких сил, заинтересованных в создании напряженности в казахстанском обществе.

Почему я так думаю: Конфликт изначально представлял собой обычную ссору двух групп граждан, переросшую в драку, следствием чего была гибель одного участника этой драки. Было сделано все, чтобы придать этому характер межэтнического столкновения.

2 января кто-то целенаправленно слил информацию в социальные сети придав ей характер межнационального конфликта, что привело к возмущению людей, которое у отдельных людей переросла в открытую ксенофобию к армянам. Характерно, что появившаяся в Интернете информация могла быть получена только у полицейских. Что позволяет предположить, что слив был организован сознательно.

История независимого Казахстана не знает примеров стихийных публичных протестов. Все публичные протестные акции всегда кем-то организовывались. Либо оппозицией, либо профсоюзными лидерами, либо общественными организациями, либо гражданскими активистами, либо акиматами. В лучшем случае проводилась соответствующая организационная работа, в худшем — был призыв с указанием места и времени. Очень сложно трем сотням человек вдруг собраться в одно время в одном месте, не договариваясь. В акции 6 января в Караганде, видимо, все же присутствовал некий организатор, от которого исходил призыв, и было назначено место и время сбора. Эти люди имеют имена и от того, кто они, будет зависеть понимание характера и целей этого протеста.

Одна из версий, что этот ксенофобский шабаш был не сам по себе, а санкционирован из Акорды. Цель — напомнить обывателям, кто в Казахстане главный гарант социальной стабильности и межнационального согласия. Для этого, собственно, и нужна волна ксенофобии, которая создаст напряженность в обществе и страхи перед ползучим национализмом. И тут в самый кульминационный момент появляется Гарант или кто-то рангом пониже и расставляет все на свои места.

Все гос«сестры» получат причитающиеся им «серьги», а крайними окажутся сплетники из соц.сетей и сами граждане доверчиво поведшиеся на дезинформацию. Обыватели успокоятся, и, махнув рукой на задравшие их проблемы, скажут, мол, пусть сидит, лишь бы не было войны. Чем не результат?

Бауржан ТОЛЕГЕНОВ – «Поиски себя привели в Караганду» — Год начался сложно, уже на старте заложив сонм тэгов на предстоящие 357 дней: национализм, межэтника, токсичность правоохранительной системы, доверие к власти, третьи силы, общественное согласие, антикризисные коммуникации госаппарата. И, конечно же, кадровые выводы, которые, безусловно, последуют по итогам как первых дней января, так и предстоящей работы над ошибками. Триггером же выступили события в Караганде, где убийство в новогоднюю ночь привело к вспышке конфликтной ситуации. Пиковой точкой стало 6 января, когда собравшиеся в административном квадрате Караганды потребовали объяснений от местных властей и силовиков.

Поиском себя, пожалуй, можно объяснить то, что карагандинская ситуация получила межэтнический фокус и привела к дискуссии о том что считать здоровым национализмом, а что ксенофобией, уместно ли коллективное разделение ответственности и коллективное извинение. Эти дилеммы не являются «автохтонными» проблемами Казахстана. После распада СССР общества постсоветских государств продолжают находиться в транзитном состоянии, а община остается одной из актуальных форм самоорганизации. Поэтому события аналогичные карагандинским нередки для постсоветского пространства.

Одним словом, нациестроительство на постсоветском пространстве продолжается. К сожалению, зачастую, оно сопровождается конфликтами и протестами. В свою очередь, карагандинская ситуация (вне зависимости от того была ли она спонтанной или же срежиссированной) стала сигналом, что в обществе существенно изменились мировоззренческие доминанты, а их география расширилась.

Сергей МАСАУЛОВ – «Казахстан-2019: Сохранить мир и согласие» — Новый год в Казахстане начался с конфликтных инцидентов в Караганде. Важно отметить, что бытовой повод очень быстро приобрел идеологическую квалификацию «межнационального» конфликта, особенно в социальных сетях. В этом направлении, например, работают материалы, публикуемые в “YouTube” ресурсом «БӘСЕ».

Сейчас нужна правильная официальная квалификация событий со стороны Акорды, нужно грамотное и значительное присутствие государственных структур в информационном пространстве. Наконец, нужно формировать разнообразные реакции в социальных сетях и работать на опережение относительно действий проектов, имеющих целью раскачивание ситуации в стране. В массовом сознании инцидент в Караганде должен квалифицироваться в соответствии с действительными поступками участников ресторанного скандала и драки, не более. Государственным структурам и общественным организациям РК (да и в странах-соседях) надо пересмотреть свою прошлую деятельность на предмет упущенных возможностей работы с массовым сознанием. И не только. Ведь претензии граждан бывают адекватными, когда налицо вопиющая социальная несправедливость или общественное разделение деятельностей по национальному признаку. Это уже претензия к государству, почему рынки, рестораны и т.п. «захватываются» представителями какой-то одной этнической группы, к тому же вводящей свои порядки на «подконтрольной» территории. С любыми признаками криминального поведения государственным структуры должны бороться своими методами, иначе у общества возникает большой вопрос относительно принадлежности самих государственных организаций. И тогда конфликт переходит в тяжелую идеологическую фазу недоверия властям.

«В МВД РК назвали причину массовой драки в Караганде» — Причиной массовой драки в новогоднюю ночь в карагандинском ресторане «Древний Рим» стала словесная перепалка между посетителями и администрацией заведения. Об этом 8 января на брифинге в Астане сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Жанат СУЛЕЙМЕНОВ — «Они в 3 часа ночи закрывают ресторан. Поэтому после 3 часов ночи посетителям объявили, что ресторан будет закрываться. На этой почве была словесная перепалка, которая переросла в конфликт. Посетители были вытолканы из ресторана, сообщили своим друзьям, приехало порядка 10 человек со стороны посетителей, которые стали вламываться в ресторан. Со стороны работников были приняты меры, в результате которых завязалась драка. Четыре человека ранено, в результате ранения в артерию бедра один скончался. В настоящее время восемь человек водворены в ИВС. Один пересек границу (Омская область). Установили, что он пересек границу 1 числа после 22:00. Нами были приняты меры, направлены оперативно следственные группы в Россию и Армению».

При этом в кулуарах вице-министр подтвердил, что среди арестованных по подозрению в групповой драке есть граждане Армении.

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