Всеобщее декларирование доходов будет внедряться поэтапно

Сетевые СМИ о том, что нужно указывать в декларации

Аксинья ТИТОВА – «Поговорим о деньгах» — Как известно, со следующего года все казахстанцы будут обязаны декларировать доходы и имущество. “Об этом пора говорить уже сейчас. Как у нас чаще всего бывает? Обычно закон вступает в силу, и только потом об этом узнают пресса и население. Поэтому мы решили инициировать всплеск информации раньше на год, чтобы в этот раз, действительно, все подготовились, — сказал генеральный директор Республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий КАЗАНЦЕВ на пресс-конференции, состоявшейся 6 марта в агентстве “Интерфакс-Казахстан”.

А теперь сдавать отчеты будут все совершеннолетние граждане Казахстана. Всю указанную в отчете информацию человек будет указывать добровольно и решать сам — указывать что-либо или нет. В идеале показывать нужно все, а зачем — будет сказано ниже. Указывается любая недвижимость: квартиры, машины, дачи, участки, которые находятся в Казахстане, и то имущество, что находится за пределами Казахстана. Машины, яхты, даже самолеты — для них есть отдельная категория, их тоже не нужно скрывать. Что касается денежных средств. В отчете будет прописано, сколько у вас денег на карточке, сколько на депозите и сколько денег у вас в наличности. Со следующего года государство планирует сократить количество денег, которое можно хранить на руках. Пока предварительно озвучивают сумму — 15 миллионов тенге. То, что свыше законной суммы, мы обязаны либо положить в банки, либо вложить в акции, золото и так далее.

Как мы видим по последним новостям, Казахстан очень хочет уйти в безнал. Даже продажу квартир и машин хотят перевести на безналичные сделки. В связи с этим, возможно, получится так, человек, к примеру, задекларирует 15 миллионов тенге, а через год эта планка может резко сократиться. К примеру, в два раза, до семи миллионов тенге. Теоретически понятно, что наличные у вас были. Значит, теперь недостающую часть нужно положить в банк. А этих денег у вас может не оказаться. Поэтому лучше честно указывать именно ту сумму, которая у вас есть. Этот счет также включает долговые расписки. Кому мы должны деньги и кто должен деньги нам. Для этого нужно будет указать ИИН человека, с кем у нас произойдут взаиморасчеты. Для чего это нужно? Скажем, вы не укажете в отчете, что вам кто-то должен деньги. А, к примеру, через год-два вам возвращают долг. В отчете не сказано о самом факте займа. Когда долг вернут, на ваш счет поступит лишний миллион, который вы не задекларировали. Получается — скрытый доход. Чтобы не возникало таких проблем, во входящем отчете нужно отобразить все. Всех, кто должен вам, и точно так же, кому должны вы.

Дальше — еще интереснее. Что мы еще должны указать в отчете — это семейные ценности и всю представляющую ценность собственность. Но только если вещь стоит свыше полумиллиона. Для чего надо это указывать? К примеру, у вас есть стоящая картина. Завтра, через год вы можете продать эту картину, и, естественно, у вас появится новый доход.

Такая же ситуация и с биологическими активами. Этот пункт касается только экзотических животных: крокодилов, дорогих попугаев, породистых кошек и собак. Некоторые животные в цене достигают 1000-2000 долларов, а они еще могут принести потомство. Его можно продавать. “Кота Ваську указывать не надо”, — пояснил спикер.

Опять же, если у вас во владении одна лошадь, можно ее не указывать. Но если вы занимаетесь выращиванием животных в коммерческих целях, то нужно их обязательно декларировать.

Следующий пункт, который есть во всеобщем декларировании, — “прочее, что у нас есть”. Некоторые СМИ уже говорят о том, что обязательно указывать даже столовые приборы. До фанатизма доходить не надо. Что мы указываем в этом пункте? Все это опять же должно быть дороже полумиллиона и что вы потенциально можете продать. К примеру, у вас есть антиквариат или шуба за миллион.

Гульмира САРБАСОВА – «Не нужно бояться всеобщего декларирования!» — С 1 января 2020 года в Казахстане будет внедрено всеобщее декларирование, и его основная цель — борьба с теневой экономикой и коррупционными проявлениями. Вице-министр финансов РК Руслан ЕНСЕБАЕВ считает эту меру не только фискальным инструментом, но и средством, позволяющим определять социально уязвимые слои населения для выстраивания взвешенной политики государственной поддержки.

— Руслан Сатбекович, кому из казахстанцев предстоит декларировать доходы в первую очередь?

— На первом этапе декларацию будут сдавать государственные служащие, а также их супруги и лица, приравненные к ним. Остальные категории граждан будут охвачены декларированием на последующих этапах в течение 5 лет.

— Каким же будет состав сведений?

— Поля, обязательные поля для заполнения, в первую очередь, — это имущество, земельные участки, транспорт, квартиры, доля участия в жилищном строительстве, деньги на банковских счетах, наличные деньги в пределах 5880 МРП (месячный расчетный показатель), а также дебиторская и кредиторская задолженность.

— Руслан Сатбекович, каких результатов ждете от всеобщего декларирования?

— Всеобщее декларирование применяется во многих странах мира, к примеру, в США, Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Австралии, Сингапур и других странах. Мировая практика доказывает, что применение всеобщего декларирования, способствует расширению налоговой базы и росту поступлений в государственный бюджет. Это позволяет государству больше инвестировать в развитие страны и решение социальных проектов.

Не нужно бояться всеобщего декларирования. Напротив, переход к всеобщему декларированию является позитивным аспектом для добросовестных налогоплательщиков и лиц, нуждающихся в социальной поддержке.

Адил УРМАНОВ – «Вопросы к теще: как налоговики будут проверять каждую покупку квартиры» — Зачем нужно всеобщее декларирование доходов? Сколько денег можно хранить дома и не говорить об этом налоговикам? Кому не стоит бояться раскрывать свои доходы и расходы? Почему надо дружить с тещей? Об этом и многом другом “КАРАВАНУ” рассказала и. о. руководителя управления всеобщего декларирования КГД минфина РК Дина КУСАИНОВА.

– Дина Кабдылманаповна, в этом году комитет госдоходов запускает проект по всеобщему декларированию. Начали проводить обучающие семинары. По их следам в социальных сетях началась паника. Людям шлют сообщения, что надо указывать всё подряд, вплоть до шуб и телевизоров.

– Декларировать все имущество не надо. Мы не будем доходить до мелочей. Но это решение должен принять для себя каждый человек. Если эта шуба будет оценена – то, разумеется, ее надо указывать. Если вы думаете, что сможете продать ее через 5–10 лет, тогда, конечно, делайте оценку, указывайте ее в декларации.

– Что вы понимаете под оценкой?

– Это определение стоимости предмета. Этим занимаются оценочные компании. Например, после страховых случаев. Просто шуба – нам ничего не скажет. Но если оценка покажет ее стоимость в 3 миллиона тенге – это будет вашим активом на 31 декабря 2019 года.

Допустим, через два года вы купили квартиру за 10 миллионов. Мы видим, что за год у вас доход был 7 миллионов. Откуда еще 3 миллиона? Тогда вы можете сказать, что продали шубу за те же 3 миллиона. Если в декларации эта шуба указана с оценкой, то мы принимаем ее стоимость.

Если же будет такая же ситуация с нехваткой узаконенных средств, то комитет будет иметь право задать вопрос: откуда у вас эти 3 миллиона? Из какого источника?

Конечно, человек всегда может сказать, что взял у тещи. Мы пойдем к теще. Спросим, откуда у нее деньги. Если она докажет их законность, пенсию, например, получила, то мы закроем это дело.

– Вы какой-то минимальный расход на жизнь, как это делают банки при выдаче кредитов, не учитываете?

– Главная цель проекта – вывести экономику из тени, заставить предприятия отказаться от зарплат в конвертах, что происходит до сих пор. Завтра этим людям придется подтверждать доходы при крупных сделках. Например, когда они купят квартиру.

Вторая цель – ужесточить борьбу с коррупцией. Госслужащие уже регулярно сдают декларации о доходах. Но мы видим, что квартиры в Астане покупают все те же тещи, которые живут на пенсию. Теперь родственникам госслужащих при такой покупке надо доказывать, откуда пришли деньги. А у тещи по факту один домик в деревне. И пенсия. И вдруг она покупает квартиру в Астане… У нас возникнут вопросы к ней.

– Что такое прочие активы?

– Драгоценные камни и металлы, ювелирные изделия, произведения искусства, антиквариат указываются, если цена одного изделия или вещи будет выше, чем 5 880 МРП и при наличии документа, подтверждающего такую стоимость. Документом может быть товарный чек или акт оценки. МРП на 2019 год – 2 525. Значит, пороговая стоимость ценных вещей – 14 миллионов 847 тысяч тенге.

– Семья купила квартиру в ипотеку. Как это указать?

– Саму квартиру будете показывать в декларации как собственность. А ипотечные займы указывать не надо. Эту информацию мы получим из банка.

– Совместно купленную квартиру супруги показывают каждый в своей декларации? Или только один владелец, на которого оформлена недвижимость? По Гражданскому кодексу это их совместное имущество.

– Квартира, которая принадлежит супругам, является собственностью их обоих, поэтому каждый из них будет ее декларировать.

– Семья продает свою квартиру. Что указывать?

– В декларации надо указывать полученную сумму от ее продажи. Когда вы продаете совместную с супругой квартиру, нотариус укажет сумму сделки – допустим, 10 миллионов. Сумму распределяете: 5 миллионов – у вас, 5 миллионов – у супруги. Завтра приобретаете новый дом за 15 миллионов, мы учитываем 10 миллионов у супругов, остается узнать, откуда 5 миллионов тенге. Если взяли кредит, то вопросов нет. Если купили за наличные, снова возникают вопросы: откуда деньги? Вы говорите: взял у тещи. Мы снова идем к теще. Но, скорее всего, мы уже по декларации увидим, что у нее, скажем, дома лежали эти 5 миллионов тенге.

– Подарки показывать?

– Если подарят колечко за 15 тысяч тенге, то какой смысл его декларировать? Вот если вам подарили вещь, которую вы потом планируете продать за крупную сумму, например 6 миллионов тенге, то желательно сделать оценку этой вещи и задекларировать ее.

То есть крупные активы надо все оценить. Так как полученные деньги от продажи незадекларированных активов и дорогих подарков не будут учитываться при нашем контроле.

– Человек неправильно заполнил декларацию, не указал активы или вообще ее не сдал. Как налоговый комитет будет реагировать?

– Все зависит от степени риска. Если она низкая – ничего не произойдет. При средней степени – придет извещение. При высокой – уведомление о результатах камерального контроля. Если налогоплательщик проигнорирует уведомление, то его могут вызвать в налоговый орган и вынесут предупреждение. По-хорошему, он должен все исправить. Если ничего не сделал, то этого человека вновь придется штрафовать на 3 МРП (7,5 тысячи тенге).

– Почему Налоговый кодекс допускает такую разницу между пороговой суммой наличности, которая может храниться дома – 5 880 МРП, и размером штрафа за предоставление недостоверной информации?

– Изначально сумма штрафа составляла 30 МРП. Потом в связи с гуманизацией ее размер снизили до 3 МРП.

Сейчас мы только начинаем. Говорить о жестких мерах пока неправильно. Естественно, будет очень много ошибок. Нам надо сначала научить наших граждан сдавать декларации. Чтобы они видели, куда уходят их налоги. Потом законодательство будет меняться. Как и меры ответственности. Кодекс позволяет сдавать дополнительные декларации, корректировочные. Декларацию можно корректировать в течение 3 лет. Это срок исковой давности.

Санат УРНАЛИЕВ – «Скепсис и опасения на фоне планов ввести всеобщее декларирование» — Минфин в последние недели активизировал разъяснительную работу, чиновники провели брифинг, в местных СМИ вышли публикации о декларировании. Казахстанские пользователи социальных сетей и участники разных форумов на фоне новостей о предстоящей сдаче деклараций выражают недовольство.

Директор общественного фонда Financial Freedom Расул РЫСМАМБЕТОВ из Алматы считает, что негодование и возмущение возникают «не от нежелания декларировать, а скорее от неуверенности, что государство, собрав сведения о наших деньгах, сможет защитить их должным образом».

— Мы нередко слышим новости, что менеджер банка вступил в преступный сговор с преступниками. Что помешает это сделать налоговому инспектору? Это не от желания что-то укрыть, а скорее от недоверия к государству, — утверждает Расул Рысмамбетов. Он согласен с государством в том, что доля теневой экономики является значительной и нуждается в сокращении, но без доверия государству ее не уменьшить.

Политолог и директор Группы оценки рисков Досым САТПАЕВ из Алматы говорит, что всеобщее декларирование доходов существует во многих странах мира. Но в этих государствах, в отличие от Казахстана, граждане могут также требовать прозрачности от государства. В Казахстане же, по мнению Сатпаева, государство больше требует от граждан, чем дает что-то взамен.

— В Казахстане двойные стандарты. С одной стороны, государство начинает требовать от граждан быть честными по отношению к власти, но при этом, когда граждане просят честности со стороны государства в плане прозрачности финансирования госпроектов, Нацфонда или, к примеру, пенсионного фонда, то такую информацию не дают, скрывают, замалчивают либо забалтывают. Это напоминает игру в одни ворота, — считает Досым Сатпаев.

Лукпан АХМЕДЬЯРОВ, редактор общественно-политической газеты «Уральская неделя» из Западно-Казахстанской области, считает, что всеобщее декларирование может стать дополнительным инструментом «контроля неугодных граждан» со стороны государства.

— В Казахстане было много случаев, когда независимых кандидатов-самовыдвиженцев в депутаты маслихатов или в другие органы власти снимали с предвыборных гонок за неучтенные налоговыми службами один-два тенге на счету. То есть декларирование можно будет точечно применять, чтобы отсеивать граждан от участия в политических процессах, — считает Лукпан Ахмедьяров.

Марат ШИБУТОВ, председатель попечительского совета Transparency Kazakhstan, говорит, что выступает «за» сдачу отчетности по доходам, но введение всеобщего декларирования в нынешней ситуации считает не очень целесообразным.

— Мы хотим, чтобы публичные декларации доходов и имущества были для госслужащих, судей, представителей правоохранительных органов, депутатов маслихатов и парламента, руководства квазигосударственных компаний и бюджетных организаций. Это шире, чем хочет сделать государство, и уже, чем всеобщее декларирование. Это поможет борьбе с коррупцией, — считает Шибутов. Он выражает также скепсис по поводу того, что база Минфина сможет принять более 10 миллионов деклараций в сжатые сроки.

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