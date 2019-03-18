Экспертное мнение: ключевую долю в ВВП занимает производство услуг

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Ключевую долю — 54,5% — в ВВП занимает производство услуг, в котором преобладает торговля, ремонт автомобилей, транспорт и операции с недвижимостью, считает эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.

«Анализируя оперативные данные КС МНЭ (Комитета по статистике министерства национальной экономики – КазТАГ) РК за прошлый год, можно отметить следующее. Ключевую долю в ВВП занимает производство услуг (54,5%), где преобладают торговля и ремонт автомобилей (29,2%), транспорт (15,2%), операции с недвижимым имуществом (14,0%). В то же время в производстве товаров (38,2% ВВП) основная доля приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (39,6%), обрабатывающую промышленность (30,4%), строительство (14,1%)», — прокомментировал Досов для КазТАГ заявление премьер-министра Аскара Мамина о том, что рост ВВП Казахстана в январе-феврале 2019 года составил 3,5%.

При этом, продолжил эксперт, наблюдаются некоторые изменения за первый два месяца текущего года.

«Согласно недавно опубликованному краткосрочному экономическому индикатору (КЭИ) за январь-февраль текущего года (базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП), наибольший рост в производстве услуг отмечается в оптовой торговле (+7,6%), в производстве товаров — горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (+6,3%). Как можно заметить, ключевую роль в росте КЭИ за январь-февраль сыграли основные составляющие производства услуг и товаров», — отметил собеседник агентства.

На вопрос, как он оценивает заявление министра национальной экономики Руслана Даленова о переломе в динамике инвестиций, спикер ответил, что «с некоторой долей осторожности».

«Как можно отметить, в феврале было прервана негативная динамика января, о чем, собственно, и рапортует ведомство. Насколько продолжительным будет указанная динамика покажут ближайшие месяцы», — предупредил Досов.

Эксперт отметил, что объем инвестиций в основной капитал, согласно КЭИ, в январе-феврале текущего года составил 1,3 трлн тенге, что на 4,2% больше аналогичного показателя за январь-февраль 2018 года.

«Вместе с тем в текущем году правительство ставит довольно амбициозную задачу по достижению роста ВВП в 5,0%, для чего c большой вероятностью будут приниматься соответствующие меры, в том числе для поддержания инвестиционной активности», — дополнил эксперт.

Отметим, пояснил собеседник агентства, что для реализации поручений главы государства в проекте уточненного бюджета предусмотрены средства в сумме 370,0 млрд тенге из Нацфонда, выделенные на создание Фонда прямых инвестиций (ФПИ).

«Как уточнили в министерстве финансов, ФПИ создается для реализации крупных прорывных проектов в несырьевом секторе на принципах соинвестирования с иностранными инвесторами. Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана планируется в обрабатывающую промышленность, агропромышленный комплекс, инновационный сектор и в развитие инфраструктуры (в энергетику, транспорт, логистику и туризм)», — перечислил спикер.

На вопрос, при каком уровне ВВП казахстанцы почувствуют улучшение качества жизни, Досов ответил, что «для определения уровня жизни населения в том или ином государстве традиционно используется показатель ВВП на душу населения — чем он выше, тем, как правило, лучше живут люди данной страны.

«Один из самых высоких ВВП на душу населения, согласно данным МВФ (Международного валютного фонда – КазТАГ), в Люксембурге ($114,0 тыс.), Швейцарии ($83,6 тыс.), Норвегии ($82,4 тыс.). Тем временем ВВП на душу населения в Казахстане, по данным МВФ, по итогам 2018 года составил $9,98 тыс. против $8,76 тыс. в 2017 году. Соответственно, в мировом рейтинге страна улучшила свою позицию с 92 на 87 место», — констатировал эксперт.

При этом, акцентировал собеседник агентства, согласно актуальным данным КС МНЭ РК, среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в январе составили 94975 тенге, что на 10,5% выше, чем в январе 2018 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 5,1%.

«Дальнейший рост доходов населения, в том числе ввиду увеличения минимальных заработных плат и социальных выплат, снижения налоговой нагрузки для некоторых категорий работников, будет благоприятствовать росту потребления, и соответственно увеличению ВВП», — подытожил Досов.

Напомним, ранее премьер-министр РК Аскар Мамин заявил, что рост ВВП Казахстана в январе-феврале 2019 года составил 3,5%.

«В целом, рост ВВП за два месяца составил 3,5%, наблюдается положительная динамика роста в горнодобывающей промышленности, машиностроении, химической промышленности. В целом наблюдается положительная динамика», — сказал Мамин на заседании правительства в прошлый вторник.

Министр национальной экономики Руслан Даленов добавил, что динамика ВВП «ускорилась», инфляция сохраняется в пределах коридора, возобновился рост инвестиций, а международные резервы стабильны.

«Так, рост ВВП ускорился до 3,5%. В январе он составлял 2,9%. Такая динамика обеспечена ростом производства товаров, а также ростом сектора услуг», — сказал министр.

Уровень инфляции находится в запланированном коридоре — с начала года он составил 0,8%, в годовом выражении – 4,8%.

«Произошел перелом в динамике инвестиций. Если в прошлом месяце было снижение, то в отчетном периоде их рост составил 4,2%. Рост связан с приобретением машин и оборудования, а также со строительством компрессорной станции на магистральном газопроводе «Бейнеу-Бозой-Шымкент», — сказал Даленов.