Шахматистки Казахстана – 5-е по итогам командного ЧМ, победа велогонщика Алексея Луценко на этапе престижной многодневки, наш фехтовальщик – 3-й в мировом рейтинге, неудачи дзюдоистов и «Барыс» против «Авангарда»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Шахматы: до медалей не добрались, но и 5-е место – это неплохо

В Астане завершился командный чемпионат мира по классическим шахматам. Напомним, что в каждом из турниров – мужском и женском – участвовали по десять сборных.

Как сообщалось в обзоре недельной давности, после пяти игровых дней наши девушки шли на 7-м месте. Но в заключительных турах соперники были послабее, и в матчах с ними женская команда Казахстана набрала 6 очков из 8 возможных. Она выиграла у сборных Венгрии – 2,5:1,5, Египта – 3,5:0,5 и Армении – 3:1, уступив только шахматисткам из Грузии – 0,5:3,5. В итоге наши девушки с 10 очками заняли 5-е место. Выше расположились только те команды, которые изначально считались фаворитами чемпионата: Китай – 18 очков (максимум возможного!), Россия – 14, Грузия и Украина – по 12. Что касается отдельных шахматисток, то Жансая Абдумалик на своей первой доске набрала 3,5 (из 8), Динара Садуакасова – 4,5 (из 8), Бибисара Асаубаева – 5 (из 9), Гулисхан Нахбаева – 3 (из 6), Гульмира Даулетова – 2,5 (из 5). В общем, все сыграли ровно, а то, что Абдумалик недобрала до 50-процентного показателя, можно объяснить тем, что она сражалась с лидерами других сборных.

На снимке: Динара Садуакасова и Бибисара Асаубаева

Наша мужская команда после первой недели тоже шла 7-й, но в последних четырех турах проиграла все свои матчи: сборной Индии – 0,5:3,5, Ирана – 1,5:2,5, Египта – 1,5:2,5, Китая – 1,5:2,5. Словом, у нее так и осталось 4 очка (из 18 возможных), и она заняла 8-е место. А призерами чемпионата мира стали команды России – 16 очков, Англии – 13 и Китая – 12. Среди отдельных шахматистов нашей сборной отметим игравшего на первой доске Рината Джумабаева. Он участвовал во всех девяти матчах, в которых одержал две победы (над лидерами россиян и англичан, то есть победителей чемпионата и серебряных призеров), шесть партий завершил вничью и только одну проиграл. Итого 5 очков (из 9 возможных). Показатели его товарищей по команде: Ануар Исмагамбетов – 4 (из 9), Муртас Кажгалеев – 2,5 (из 7), Денис Махнев – 3 (из 7), Петр Костенко – 0 (из 4).

Велоспорт: драматическая победа казахстанца

В минувшую субботу казахстанец Алексей Луценко выиграл четвертый этап престижной многодневки «Тиррена Адриатика». Он уехал в одиночный отрыв более чем за тридцать километров до финиша. Спустя некоторое время образовалась группа преследователей, в которой были такие сильные велогонщики, как британец Адам Йейтс из «Mitchelton-Scott», словенец Примоц Роглич из «Jumbo-Visma»» и другой представитель «Астаны» датчанин Якоб Фульсанг. Долгое время преимущество Алексея над ними составляло около минуты. Но постепенно оно стало сокращаться, а когда за полтора километра до финиша на спуске Луценко упал и повредил локоть, эта троица настигла его. Все решалось на последних метрах: казахстанец нашел в себе силы для решающего рывка и одержал победу.

На снимке: победный финиш Алексея Луценко

Благодаря этому успеху он поднялся на пятое место в генеральной классификации, совсем немного уступая лидерам – тем же Йейтсу, Рогличу и серебряному призеру двух супермногодневок («Тур де Франс» и «Джиро») прошлого года голландцу Тому Дюмулену. Но падение дало о себе знать, и на вчерашнем очень сложном пятом этапе Луценко решил поберечь себя. Зато отлично выглядел Фульсанг, который финишировал первым, «привезя» трем лидерам от 40 секунд до полутора минут. Как следствие, датский гонщик «Астаны» поднялся на третье место в общем зачете: он проигрывает Йейтсу 35 секунд, Рогличу – 10, а у Дюмулена выигрывает более минуты. Луценко опустился на 12-ю позицию. Гонщикам осталось проехать два этапа.

Хоккей: в противостоянии Астаны и Омска пока ничья

На прошлой неделе «Барыс» провел первые два матча второго раунда «плэй-офф» с омским «Авангардом». Начав с поражения, он затем одержал победу. Таким образом, счет в серии пока равный.

Хотя «Барыс» опередил «Авангард» в споре за лидерство в дивизионе Чернышова, именно команду из Омска называли фаворитом в этом противостоянии. Во-первых, в ходе регулярного сезона она выиграла у казахстанского клуба все четыре поединка – правда, три из них по буллитам. А во-вторых, если в стартовом раунде «плэй-офф» нашей дружине пришлось помучиться и провести семь матчей с нижегородским «Торпедо», то «Авангард» как катком прошелся по прошлогоднему триумфатору – казанскому «Ак Барсу», разгромив его с общим счетом 4:0.

Первую игру принимала Астана. Уже со стартовых минут гости показали серьезность своих намерений: они чаще атаковали, выполнили намного больше бросков по воротам, чем хозяева льда, и две пропущенные «Барысом» шайбы стали закономерным следствием игрового превосходства «Авангарда». Во втором периоде подопечные Андрея Скабелки попытались переломить ход встречи, и отчасти им это удалось. Однако первого ответного гола пришлось ждать до начала третьего периода – отличился Андре Петерссон. На последних минутах Скабелка, чтобы спасти матч, заменил голкипера полевым игроком, но это привело лишь к тому, что гости поразили пустые ворота – 1:3.

Спустя два дня в Астане состоялся второй матч. Тренерский штаб «Барыса» перетасовал звенья, и, как показали дальнейшие события, это был правильный шаг. А особенно нашей команде в этот день удавалась реализация численного большинства. Три результативные атаки из четырех она провела в те минуты, когда кто-то из игроков гостей сидел на скамейке штрафников. Эти атаки точными бросками завершили Джесси Блэкер, Брэндон Боченски и Дастин Бойд. Последний забил еще один гол при игре в равных составах. Итоговый счет – 4:2.

Теперь соперники проведут два матча в Омске.

Фехтование: наш шпажист вошел в «топ-3» мирового рейтинга

Казахстанец Дмитрий Алексанин поднялся уже на 3-ю позицию текущего мирового рейтинга шпажистов. В его активе 138 очков. Выше располагаются только действующий чемпион мира француз Яник Борель (258) и бронзовый призер прошлогоднего ЧМ украинец Богдан Никишин (210). Сразу за казахстанцем идут олимпийский чемпион 2012-го венесуэлец Рубен Лимардо Гаскон (135), японец Коки Кано (128) и олимпийский чемпион 2016-го кореец Санг-Юнг Парк (117).

На снимке: Дмитрий Алексанин (справа)

Напомним, что 27-летний Алексанин в прошлом году завоевал «золото» летних Азиатских игр и «серебро» чемпионата континента, стал 6-м на мировом первенстве (проиграв в 1/4 финала Борелю) и бронзовым призером одного из этапов Кубка мира. Теперь ему надо «защищать» свои очки. А главная задача – отобраться на Олимпийские игры 2020 года, что очень непросто, если учесть очень ограниченное количество лицензий.

Баскетбол: «Астана» проводит лучший свой сезон

Вчерашняя победа «Астаны» над белорусским «Цмоки-Минск» стала для нее уже 13-й в нынешнем регулярном первенстве Единой лиги ВТБ. Тем самым казахстанская команда повторила свое лучшее достижение, которого она добилась в сезоне 2014/15, но если тогда «Астана» выиграла 13 раз в 30 матчах, то теперь ей для этого оказалось достаточно провести лишь двадцать игр.

На снимке: Джеффри Гросселл

Баскетболисты Минска приехали в столицу Казахстана с настроем дать бой хозяевам площадки. И на протяжении первой половины встречи им это удавалось. Они держались почти до середины третьей четверти, но потом «Астана» окончательно прибрала инициативу к своим рукам. Эту десятиминутку она завершила с перевесом в 15 очков, а в заключительной увеличила разницу в счете вдвое, до 30, – 101:71. Самым результативным в ее составе был центровой Джеффри Гросселл, который набрал 24 очка и сделал 10 подборов. Отметим также Майкла Дженкинса и Джея Джея О’Брайена, которые принесли своей команде соответственно 17 и 16 очков.

Одержав тринадцать побед при семи поражениях, «Астана» занимает 5-е место. Из оставшихся шести матчей ей достаточно выиграть два, чтобы гарантировать себе выход в «плэй-офф».

Дзюдо: из Екатеринбурга вернулись ни с чем

Крайне неудачно выступили казахстанцы на турнире серии «Большого шлема», который прошел в Екатеринбурге (Россия). Никто из них не то что не завоевал медаль, но даже не попал в «топ-8» в своей весовой категории. А ведь от нашей республики было заявлено большое количество дзюдоистов – 10 мужчин и 9 женщин. Да, далеко не все они являются сильнейшими в Казахстане, но ведь и поехавшие на турнир первые номера сборной Ислам Бозбаев, Ерасыл Кажыбаев, Зарина Райфова, Гульжан Исанова ничем себя не проявили. Даже кыргызы и таджики выступили лучше.

Напомним, что такие турниры важны и с точки зрения борьбы за олимпийские лицензии, поэтому надо стремиться набирать на них максимально возможное количество рейтинговых очков.

Футбол: в чемпионате Казахстана команды играют без ничьих

Второй тур чемпионата Казахстана состоялся в пятницу. После этого в первенстве наступила пауза, вызванная подготовкой национальной сборной к старту в отборочном турнире к Евро-2020: на новой неделе, 21 и 24 марта она сыграет в Астане с командами Шотландии и России. Во втором туре, как и в первом, не было зафиксировано ни одной ничьей.

«Астана» – «Окжетпес» 2:1. Исход матча предопределили два очень спорных судейских решения, принятые в пользу действующего чемпиона. Сначала арбитры не засчитали мяч, забитый в ворота столичного клуба вроде бы безо всякого нарушения правил. А в случае с победным голом «Астаны» главный судья проигнорировал то, что парой секунд раньше голкипер «Окжетпеса» получил травму в результате столкновения с одним из хозяев поля и лежал на газоне.

«Кайрат» – «Шахтер» 2:1. Алматинская команда снова одержала натужную победу над не самым сильным соперником. Кстати, и здесь проигравшие остались недовольны судейством: они посчитали крайне сомнительным назначение пенальти, ударом с которого «Кайрат» и открыл счет.

«Тобол» – «Тараз» 4:1. Гости не заслуживали крупного поражения, поскольку костанайская команда не имела такого уж большого игрового преимущества. В этом матче счет тоже был открыт хозяевами поля с пенальти: реализовавший его Азат Нургалиев с тремя забитыми мячами возглавил список лучших бомбардиров чемпионата.

«Ордабасы» – «Актобе» 1:0. Укрепившийся в межсезонье достаточно квалифицированными футболистами шымкентский клуб пока не впечатляет своей игрой. Победу он вырвал лишь в самом конце матча.

«Атырау» – «Иртыш» 1:3. Игроки павлодарской команды имеют более высокий уровень индивидуального мастерства, что и предопределило результат поединка.

«Кайсар» – «Жетысу» 0:1. Как и в предыдущем домашнем матче, кызылординская команда пропустила довольно быстрый гол, после чего так и не смогла отыграться. Ноль очков после двух игр на своем поле – явно не тот старт, которого ждали болельщики «Кайсара».

Турнирное положение: «Тобол», «Жетысу», «Астана», «Ордабасы», «Кайрат» — по 6 очков, «Иртыш» и «Атырау» — по 3, «Кайсар», «Шахтер», «Окжетпес», «Тараз» — 0, «Актобе» — минус 12 очков.

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