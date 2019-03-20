Не гордость страны, а иждивенцы и нахлебники

А не сменить ли тон чиновникам, когда они говорят о малообеспеченных и многодетных семьях?

Отповедь многодетным семьям

Если верить статистике, то в Казахстане лишь каждая третья (!) многодетная семья получает социальную помощь от государства.

Так, в стране около 340 тыс. семей имеют более четырех детей, то есть, считаются многодетными. При этом в настоящее время адресную социальную помощь от государства получают лишь 111 тыс. семей.

То есть, если семья многодетная, это вовсе не означает, что она претендует на государственную поддержку. И тем более не означает, что она эту поддержку получает автоматически.

Это может происходить по разным причинам.

У моего знакомого, занимающегося бизнесом, в прошлом году родился седьмой ребенок. И он ни разу не был в отделе социальной защиты населения, он даже не знает его адрес!

«Я уверен, что таких, как наша семья, немало. Если семья имеет стабильный и высокий доход, то с появлением четвертого, пятого, шестого, седьмого ребенка ничего не меняется. Мне даже в голову не придет оформлять пособие, — говорит Ержан. – И пусть депутат Бекназаров не волнуется!».

Здесь надо сделать небольшое отступление. На днях вице-спикер сената Бектас Бекназаров заявил о том, что «Те, кто зарабатывает больше прожиточного минимума, не будут получать такую помощь, даже если у них будет 5-10 детей».

Бекназаров Бектас Абдыханович

Его пламенный спич был путан, противоречив и стилистически плохо оформлен: «Данная поддержка не должна порождать иждивенчество и безразличие, перекладывая свои проблемы на плечи государства. Потому что такая помощь не будет предоставляться тем, кто трудится и зарабатывает».

«Почему чиновники и даже депутаты считают возможным упрекать свое собственное население, вешать ярлыки? Мы слишком малонаселенная страна, и государство должно проводить грамотную демографическую политику, если хотите, оно должно призывать своих граждан рожать как можно больше детей. Но власть у нас трусливая и вправду. И цели определяет не те: вместо того, чтобы оказывать всемерную поддержку, она упрекает людей в иждивенческих настроениях и фактически порицает многодетность, что само по себе отвратительно», – говорит Ержан.

В прошлом году социальная политика в отношении малообеспеченных семей была сведена к сложной бюрократической процедуре, подчас – просто невыполнимой, если семья не имеет постоянной прописки.

Если еще в 2017 году многодетным семьям было достаточно представить документы о рождении четвертого ребенка, чтобы получать пособие, то в 2018 году чиновники провели прогрессивную, как было представлено общественности, реформу.

На выходе все малообеспеченные семьи получили право на адресную социальную помощь (АСП). Именно право, а не саму помощь, поскольку для ее назначения семьям еще нужно доказать, что они имеют слишком низкий среднедушевой доход, собрать нужный пакет документов и предъявлять свои справки о доходе едва ли не ежеквартально. И это при том, что размер адресной социальной помощи существенно сократился!

Начнут ли платить пособия с 1 апреля?

В конце февраля Нурсултан Назарбаев на съезде партии «Нур Отан» заявил о том, нужно усилить меры поддержки многодетным семьям. В своем выступлении он даже назвал конкретные цифры: в частности, будет установлена минимальная выплата на каждого ребенка в многодетных семьях, в сумме 20 789 тенге.

Уже на следующий день министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев уточнил, что все выплаты начнутся с 1 июля. При этом подсчеты министра, сколько же будут получать многодетные семьи, существенно разошлись с выкладками заведующей отделом внутренней политики Администрации президента РК Аиды Балаевой. Но сейчас не об этом речь.

Чуть позже, 6 марта, глава государства дал ряд поручений правительству по повышению благосостояния социально уязвимых слоев населения.

В частности, прозвучала команда повысить критерий оказания адресной помощи с 50% до 70% от прожиточного минимума (с 14 849 тенге до 20 789 тенге, прожиточный минимум – 29 698 тенге), для адресной социальной поддержки (АСП) семей с детьми, имеющих право на получение АСП, установить минимальную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях в сумме 20 789 тенге.

Он заявил о том, что малоимущие и многодетные семьи должны получать социальную помощь уже с 1 апреля 2019 года.

Уже после того, как было дано конкретное поручение правительству, Аида Балаева комментировала СМИ, что процедура получения социальной помощи будет упрощена: с 1 июля 2019 для этого понадобится лишь удостоверение личности гражданина и заявление.

«По новым правилам центры занятости населения или акимы сельских округов и поселков не будут запрашивать у заявителя дополнительные справки, за исключением случаев отсутствия данных в информационных системах», — заявила сотрудник АП.

Так когда же именно государство начнет выплачивать такое пособие на детей в многодетных семьях? Пока ясности в этом вопросе нет.

Спасет ли пособие от нищеты?

Если раньше на поддержку семей с детьми из бюджета выделялось более 500 млрд. тенге ежегодно, то в 2019-2021 годах будет дополнительно выделено еще более 300 млрд. тенге.

Кстати, если учитывать, что количество получателей пособий возрастет на 260 тыс. человек (из многодетных семей) и более 100 тыс. человек получат повышенное пособие на детей-инвалидов, то это не сумасшедшая добавка.

И это при том, что критерии оценки бедности и нуждаемости в социальной поддержке вызывают большие вопросы.

В интервью Sputnik Казахстан координатор по социальной политике ЮНИСЕФ в Республике Казахстан Зарема Ержанова заявила, что «В Казахстане для понимания бедности используется такой стандарт, как «национальный прожиточный минимум». Он учитывает минимальную стоимость потребительской корзины, потребности для нормального функционирования организма и доступа к услугам. К сожалению, стандарт установлен на очень низком уровне».

Зарема Ержанова (Foto: sputniknews.kz)

Эксперт артикулировала одну из рекомендаций ЮНИСЕФ Казахстану — пересмотр стандартов национального прожиточного минимума: «Мы считаем, что в условиях экономического роста страны следует применять не понятие минимальных базовых потребностей, а стандарты уровня жизни, как принято в европейских странах».

***

Ответственность за благосостояние и качество жизни граждан в Акорде делят между правительством и местной властью.

Чтобы получить «пятерки» от Астаны за свою работу, в некоторых регионах уже начались перегибы. Как сообщил блогер Казбек Бейсебаев на своей личной странице в Facebook, кое-где «на местах напрягают предпринимателей, чтобы они приняли посильное участие в улучшении качества жизни граждан. Некоторым так и говорят: купите квартиры нуждающимся. Такой большевистский подход: раз буржуй, надо раскулачивать».

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.