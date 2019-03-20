Глава Кыргызстана поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана

Астана. 20 марта. КазТАГ – Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил Касыма-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана, сообщает пресс-служба главы КР.

«Глубоко убежден, что стратегическое партнерство, дружба, союзничество и добрососедские отношения Кыргызской Республики и Республики Казахстан и далее будут укрепляться совместными усилиями ради благополучия и процветания наших народов. Пользуясь случаем, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Казахстана мира и процветания», — отмечено в поздравлении я Жээнбекова.

Напомним, Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту президента Казахстана с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.