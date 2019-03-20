Война Миров. Теракт в Новой Зеландии

Теракт против мусульман в Новой Зеландии транслировался убийцей в Интернет

Новая Зеландия сохранила такую свою особенность как отсутствие комаров (ее очень ценят любители рыбалки), но не смогла выпасть из поля активности террористов. Без специфики и здесь не обошлось, поскольку теракт в городе Крайстчерч устроили не исламские радикалы, а белый неонацист Брентон Таррант против мусульман. По форме транслировавшаяся в интернет бойня напоминает игровые компьютерные «стрелялки» от первого лица, а по сути это продолжение той волны, которую поднял Андерс Брейвик в 2011 году.

О Новой Зеландии в Казахстане знают мало, однако все это можно уложить в формат «хорошо – богато – стабильно – скучно». В нулевые годы знакомые знакомых эмигрировали в эту страну, где поселились в городе Окленд. По словам мужчины, он за три года ни кому не показал свой паспорт – не представилось возможности. Приходишь на какое-нибудь мероприятие, говоришь свою фамилию и против нее ставят галочку. В какой-то момент выходцу из Казахстана это вынесло мозг и он спросил: «А если я вас обманул и совсем не тот человек, которым назвался?» Ответ поразил: «Но тогда вы не джентльмен». Больше он вопросов не задавал. И еще один важный момент: за три года никто ни с кем из соседей в районе его проживания не поругался. После всего этого узнать про стрельбу в мечетях как минимум неожиданно.

Бросается в глаза зашкаливающий символизм событий в Крайстчерче. Брентон Таррант, 28 лет от роду, для совершения теракта прибыл из Австралии, а это порядка 2000 км. Название города переводится как «Церковь Христа», на месте мечети, с которой началась трагедия, раньше располагалась церковь. На стрелковом оружии убийцы – полуавтоматическая винтовка, ружье и винтовка со скользящим затвором – даты важных битв (в основном с Османской империей) и имена полководцев, отличившихся в сражениях с мусульманами. Надписи, которыми усыпано оружие (сражение при Пуатье, битва при Лепанто, осада Вены, сражение при Кагуле, оборона Шипки и другие) свидетельствуют о длительной подготовке подобного оформления. Милош Обилич написано на сербском языке, Давид IV Строитель на грузинском, Эрнст Рюдигер фон Штаремберг на немецком и дальше в том же стиле.

Кажется не случайным, что Таррант отправился совершать преступление именно в Новую Зеландию, а не в США, например. Сам австралиец погибать не собирался, почему и сдался новозеландским полицейским без сопротивления, а в Соединенных Штатах, где проживает авторитетный для него Дональд Трамп, смертную казнь еще не отменили. Андерс Брейвик в трехкомнатной камере с доступом в интернет – это куда привлекательнее, чем электрический стул.

Если обратиться к списку жертв Брентона Тарранта по гражданству, то в нем как в капле воды отражается море глобализации: 6 из Пакистана, 4 из Сомали, по 3 Египет, Бангладеш, Иордания, по 2 Индия и Афганистан, Сирия, Индонезия и ОАЭ потеряли по одному установленному погибшему и еще 24 трупа считаются неопознанными.

Что касается граждан Новой Зеландии, то среди убитых Атта Элайян, новозеландский игрок по мини-футболу палестинского происхождения. 25 марта 2019 года должен был начаться национальный турнир по мини-футболу, к которому Элайян готовил крайстчерчских школьников. Еще Атта Элайян входил в число 100 ведущих IT-специалистов страны. Мечеть, в которой футболист и айтишник погиб от рук Брентона Тарранта, была основана его отцом Мохаммедом Элайяном, родившимся в районе Восточного Иерусалима.

Накануне преступления Таррант выложил манифест в Сети. По информации из разных источников в нем от 73 до 100 страниц текста (в чем считают страницы – не указывается). В данный момент манифест заблокирован, но сам факт выкладки такого большого текстового объема в эпоху видеоряда впечатляет. По современным меркам это сопоставимо с «Капиталом» Карла Маркса. Австралиец своим примером доказывает, что умение много читать и писать не всегда идет человеку и окружающим на пользу.

Личность Брентона Тарранта предельно эклектична. Свою картину мира он формирует на ненависти к мусульманам, порой причудливо. Например, среди его кумиров Дилан Руф, который 17 июня 2015 года стрелял по афроамериканцам, хотя те мусульманами не были – являлись христианами-методистами.

Мировая реакция на преступление Тарранта не единодушная. Исламские страны полны возмущения. Политическое руководство коллективного Запада случившееся тоже категорически осуждает, однако в среднем звене австралийский сенатор Эннинг Фрейзер объясняет случившееся страхом жителей Австралии и Новой Зеландии перед миграционным наплывом «мусульманских фанатиков». Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с нападением, однако российские телеканалы в своих новостных и аналитических материалах широко использовали кадры видеотрансляции атаки на мечеть Аль-Нур, которые из того же Facebook были удалены.

Исламские фанатики и белые неонацисты друг друга не переваривают, если быть точнее – ненавидят, однако методы у них похожи, с разночтениями в мелких деталях. Игиловцы отрезали головы на камеру, а Таррант вел прямой интернет-репортаж расстрела в мечети. Еще теракт в Новой Зеландии продемонстрировал, что террорист может избрать объект атаки на свой вкус. Им могут стать прогуливающиеся по набережной, члены молодежного крыла правящей в стране партии в своем учебном лагере или обычные прихожане мечети.

Из сегодняшнего дня трудно сказать, кто конкретно стоял за Брентоном Таррантом, однако совершенно ясно, что питательная среда для таких людей имеется. Вопрос технической инфраструктуры терроризма не столь важен, как идеологический, поскольку сначала происходит переворот в мозгах, а потом уже ищутся ресурсы для совершения теракта. Брейвик для создания взрывчатки использовал сельскохозяйственные удобрения, для чего стал фермером, Мохамед Лауэж-Булель применил большегрузный автомобиль, а сообщники австралийца Тарранта снабдили его оружием в Новой Зеландии, ибо местные порядки были достаточно либеральны к огнестрелу.

Новая Зеландия в прямом смысле находится на краю света, да еще и на островах. Однако ни географическая удаленность от горячих точек, ни островное положение уже не гарантируют от общих деструктивных импульсов планеты. Спецслужбы даже в странах англосаксонского корня все чаще действуют постфактум и не справляются с профилактикой.

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