Проспект Астана в Шымкенте переименовали в проспект Назарбаева

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Проспект Астана в Шымкенте переименовали в проспект имени Нурсултана Назарбаева, сообщает Otyrar.kz.

«20 марта на внеочередной сессии городского маслихата было принято решении о переименовании проспекта Астана в Шымкенте в проспект имени Нурсултана Назарбаева», — говорится в сообщении в среду.

Сообщается, что решение о переименовании было принято депутатами гормаслихата единогласно.

Отмечается, что проспект Астана – это одна из крупных новых городских магистралей, связавших старый город с интенсивно растущими новостройками.

«Возвели проспект за очень короткий срок, он очень благоустроен. На перекрестке с улицей Байтерекова установлена стела с названием проспекта. А вдоль магистрали высажены деревья и зеленые газоны. На одной из сторон проспекта находится административно-деловой центр Шымкента, а с другой стороны по замыслу архитекторов построены многоэтажные дома и социальные объекты: детский сад, школа, спорткомплекс, идет строительство самой большой мечети в Шымкенте», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что улица с именем первого Назарбаева есть и в Туркестане.

Ранее временный президент Касым-Домарт Токаев после принесения клятвы на Конституции Казахстана, предварявшей его вступление в новую должность, выдвинул в своей первой официальной речи на посту главы государства идею переименовать Астану в Нурсултан. Спустя несколько часов парламент во втором чтении принял поправки в Конституцию ради переименования столицы Казахстана. Сейчас в части 3 статьи 2 основного закона закреплено, что «столицей Казахстана является город Астана», а в части 3.1. сказано, что «в пределах города Астаны может быть установлен особый правовой режим в финансовой сфере в соответствии с конституционным законом».

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника Нурсултана Абишева Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться «Нурсултан. Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями и депутатами парламента», — сказал Токаев, предложив назвать центральные улицы всех крупных городов страны именем первого президента.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.