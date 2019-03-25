Назарбаев провел телефонные переговоры с президентом Польши и экс-президентом Турции

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Астана. 25 марта. КазТАГПервый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонные переговоры с экс-президентом Турецкой Республики Абдуллой Гюлем и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, сообщается на сайте akorda.kz.

В ходе беседы экс-президент Турции отметил, что Назарбаев, будучи авторитетным политиком мирового уровня, также является государственным деятелем, внесшим неоценимый вклад в укрепление суверенитета независимого Казахстана и его становление в качестве регионального лидера.

Гюль пожелал Назарбаеву крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.

Президент Польши отметил историческую значимость решения  Назарбаева о сложении полномочий президента Казахстана.

Дуда высоко оценил роль Назарбаева в становлении и развитии современного Казахстана, а также поблагодарил за огромный личный вклад в успешное продвижение казахстанско-польского сотрудничества, основанного на дружбе и доверии.

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Президент Польши пожелал первому президенту Казахстана крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.

Назарбаев и Дуда договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.

Назарбаев 19 марта завил о своей отставке, в соответствии с конституцией спикер сената Касым-Жомарт Токаев принял на себя обязанности главы государства.

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