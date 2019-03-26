Аналитики спрогнозировали спрос и предложение на нефть на мировом рынке в 2019-21 годах

Астана. 26 марта. КазТАГ — На мировом рынке в 2019-2021 гг. прирост спроса превысит прирост предложения на нефть, считают эксперты агентства Argus.

«Спрос на нефть прогнозируется на уровне 101 млн барр./сутки в 2019 г. с учетом прогнозируемого роста мировой экономики. В 2020 г. спрос может увеличиться до 103 млн барр./сутки за счет увеличения объемов нефтепереработки для производства судового топлива, удовлетворяющего требованиям IMO. С 1 января 2020 г. международной морской организацией (IMO) планируется ввод глобального ограничения на содержание серы в судовом топливе до 0,5%.» — такой прогноз приводится в презентации агентства «Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы».

Рост предложения, по мнению аналитиков, будет запаздывать в силу ряда ограничений. Во-первых, регулирования объемов добычи. В 2019 г. ОПЕК сократит добычу на 0,8 млн барр./сутки. Предполагается дальнейшее действие договоренностей. Во-вторых, снижение объемов добычи в Венесуэле из-за продолжающегося кризиса. В-третьих, ослабления ожидаемого роста объемов добычи сланцевой нефти в США . В-четвертых, сокращение объемов экспорта иранской нефти из-за усиления санкционного давления со стороны США.

«В результате, прогнозируется сокращение мировых запасов на уровне 0,1 млн барр./сутки к 2020 году, что поддержит рост цен на нефть», — прогнозирует Argus.