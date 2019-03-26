Похищенные Аблязовым деньги планировали вложить в строительство Trump Tower в Москве – СМИ

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Партнер президента США Дональда Трампа Феликс Сатер планировал инвестировать похищенные предположительно экс-главой «БТА банка» Мухтаром Аблязовым средства в строительство Trump Tower в Москве, пишет Нью-Йоркское издание The Real Deal.

«В новом иске, поданном казахстанским «БТА Банком», утверждается, что разработчик Trump Soho Феликс Сатер планировал инвестировать украденные деньги в развитие Организации Трампа в Москве. Речь идет о той же самой башне, вопрос строительства которой рассматривался специальным советником Робертом Мюллером в ходе расследования вмешательства России в президентские выборы в США», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что иск был подан в федеральный суд Манхэттена накануне запланированной на среду дачи показаний Сатером в Конгрессе США по вопросам, связанным с Организацией Трампа и ее предпринимательской деятельностью во время президентской избирательной кампании 2016 года.

«В иске БТА утверждается, что Сатер и его помощник Ильяс Храпунов рассматривали возможность инвестирования денег, которые бывший глава БТА Мухтар Аблязов украл у банка. Мухтар, тесть Храпунова, был обвинен в Казахстане в том, что десять лет назад он похитил у БТА около $4 млрд и сейчас живет в изгнании во Франции. В иске не говорится о том, как БТА узнал о намерениях Сатера или о том, сколько денег он хотел вложить в проект Трампа, но утверждается, что Сатер в 2012 организовал ряд встреч Храпунова с Дональдом Трампом-младшим, чтобы обсудить финансирование», — отмечается в публикации.

Как напоминает издание, ранее Сатера обвиняли в том, что он помогал Храпунову вложить деньги в недвижимость в США, в том числе в три кондоминиума в Трамп Сохо – проект, к которому Сатер имел прямое отношение, когда работал в Bayrock Group более десяти лет назад. Эти обвинения также содержатся в иске.

«Сатер ранее работал с «БТА Банком» по судебному процессу против семьи Храпуновых, пока суд не установил, что Сатер, находившийся в статусе ключевого свидетеля, владел консалтинговой фирмой, которую «БТА банк» нанял для участия в судебном процессе. Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, который тесно сотрудничал с Сатером над подготовкой Trump Tower Moscow, в прошлом месяце заявил Конгрессу, что он также был нанят БТА для проведения консалтинговых работ», — сказано в статье.

Напомним, 28 февраля МИА КазТАГ сообщало, что в 2017 году «БТА Банк» заключил годовой контракт с бывшим юристом Трампа – Коэном на $1,8 млн за консультации по возврату похищенных средств. Тогда отмечалось, что Сатер, который помогал в разработке башни Трампа Сохо в Манхэттене, организовал сделки с недвижимостью для предполагаемых сообщников Аблязова. При этом банк тогда не выдвигал обвинений против Сатера.

БТА, когда-то бывший крупнейшим банком в Казахстане, тогда заявил, что сотрудничал с правительством США после того, как федеральные агенты произвели обыск дома и в офисе у Коэна в апреле 2018 года. Прокуроры расследовали финансовые преступления со стороны адвоката, связанного с деньгами, которые были заплачены порно-звезде Сторми Дэниелс за молчание о ее сексуальной связи с Трампом. Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения после того, как был признан виновным в девяти уголовных преступлениях.

Дело против Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии интерпола.

В июле 2013 года олигарх был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.

Аблязов заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Банкир признан виновным в заказном убийстве, хищениях и ряде других преступлений.

Кроме того, казахстанцы регулярно сообщают о проблемах с доступом к соцсетям в вечернее время, которые по времени почти всегда совпадают с выходами в прямой эфир в соответствующих соцсетях Аблязова для общения со сторонниками партии «Демократический выбор Казахстана» («ДВК»). Партия «ДВК», созданная и руководимая Аблязовым, в марте 2018 года решением суда в Астане была признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана.