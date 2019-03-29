Ашимбаев: Проблема этнических казахов – исключительно внутреннее дело КНР, и РК вмешиваться нет резона

Алматы. 29 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Проблема этнических казахов – это исключительно внутреннее дело Китая, и Казахстану вмешиваться нет резона, считает известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

«Почему Казахстан должен что-то делать по вопросу этнических казахов, проживающих в Китае? У нас программа этнической миграции, и по ней кто хотел переехать, те переехали. Если те же самые этнические казахи хотят жить в Китае – это их осознанный выбор. Они выбрали китайские законы, китайские правила. Тем более, они являются гражданами КНР. Поэтому проблема этнических казахов в Китае касается только Поднебесной. Это их внутреннее дело», — прокомментировал Ашимбаев для КазТАГ сообщение о встрече в Пекине министра иностранных дел Казахстана Бейбута Атамкулова с министром иностранных дел Китая Ван И, обсудивших ситуацию с этническими казахами, проживающими в КНР.

Муссировать вопрос «защиты соотечественников» за рубежом, продолжил эксперт, неблагодарное дело.

«Казахстан может помогать этническим казахам в Китае по образовательным или культурным направлениям, не больше. Если Казахстан будет ставить вопрос в ракурсе «защиты соотечественников» за рубежом, то он одновременно должен быть готов к ответным шагам со стороны китайских властей. У Пекина тоже могут быть вопросы к Казахстану», — уверен собеседник агентства.

Кто в Казахстане любит, дополнил спикер, когда Россия вносит в повестку дня вопрос защиты прав русских в нашей стране?

«Думаю, таких любителей найдется очень мало», — отметил эксперт.

Безусловно, подчеркнул он, политика Китая в отношении национальных меньшинств далеко не всегда была безупречной.

«И, начиная с советских времен, между СССР и Китаем было достаточно большое количество проблем, корнем которых были этнические меньшинства», — напомнил собеседник.

Вообще, акцентировал спикер, вопрос китайских тюрем довольно специфичен.

«Помните, недавно на китайской границе задержали несколько казахстанских студенток за контрабанду наркотиков. Да, в этом случае Казахстан, несмотря на криминальную подоплеку, оказал определенную консульскую помощь. Между тем наших студенток судили по китайским законам и поместили в китайскую тюрьму. И просьба казахстанской стороны заключалась лишь в том, чтобы перевести девушек в казахстанскую тюрьму», — пояснил Ашимбаев.

По его мнению, вопрос с китайскими тюрьмами зачастую сильно политизируется из-за рубежа.

«Давайте решим, насколько данная тема адекватная. Когда речь заходит о правах человека, в частности, беженцев, часто упускают из вида другую сторону вопроса. Среди тех, кто получил статус беженца в Казахстане, есть немало лиц, которые совершили террористические или криминальные преступления на территории Узбекистана, Кыргызстана или Китая», — заметил Ашимбаев.

Поэтому в каждом отдельном случае, уточнил собеседник агентства, когда речь идет о более 1 тыс. заявлений от этнических казахов в МИД РК, необходимо разбираться отдельно.

«В этом вопросе тоже есть спекуляции. На поверхности грубое нарушение китайскими властями прав соотечественников. Но если копать глубже, то выяснится, что многие из них совершили какие-то криминальные или террористические преступления», — предположил спикер.

По его словам, по вопросу этнических казахов, сидящих в китайских тюрьмах и обратившихся в МИД РК, необходимо быть крайне осторожными.

«Внешнеполитическое ведомство, принимая во внимание двусторонние соглашения, может помочь им в рамках китайского законодательства», — резюмирует Ашимбаев.

Напомним, ранее в МИД Казахстана сообщили, что в ходе встречи глав МИД Казахстана и Китая в Пекине «была подчеркнута взаимная заинтересованность в решении возникающих вопросов путем рабочих контактов между МИД двух стран и достигнута договоренность об активизации деятельности консульских служб».

Ранее Атамкулов сообщал, что более тысячи находящихся в китайских тюрьмах казахстанцев обратились в МИД РК.

«В наше министерство поступило более тысячи заявлений от граждан, которые находятся в исправительных учреждениях Китая. По этим заявлениям мы работаем персонально, узнаем об их состоянии. Проводится работа персонально с каждым, потому что у каждого человека – своя история», — отмечал Атамкулов.