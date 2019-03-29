Астана. 29 марта. КазТАГ – Лишь на юго-востоке Казахстана в пятницу ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге местами сильные, лишь на юго-востоке республики погода без осадков. Местами сохраняются ту-ман, гололед, усиление ветра, на юге – гроза, шквал, возможен град», — сообщили синоптики.

В Астане переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9-14 м/с. Температура днем +6+8, ночью +1+3.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Днем +19+21, ночью +9+11.

В Шымкенте днем ожидаются дожди с грозами. Температура днем +14+16, ночью +6+8.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются осадки, туман, гололед, ночью на большей части ветер 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами – 15-20 м/с. Днем +2+7, ночью -2+3.

В Кызылординской области ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами – туман, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами – шквал. Температура днем +9+14, ночью +4+9.

В Жамбылской области днем ожидается дождь, местами небольшой кратковременный дождь с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Днем +16+21, ночью +6+11.

В Туркестанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, в горах и предгорьях – сильный дождь, ночью местами – дождь, утром и днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Температура днем +15+20, ночью +5+10.

В Акмолинской области днем ожидается дождь, ночью – осадки, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +3+8, ночью -1-4.

В Карагандинской области местами ожидаются дождь, туман, усиление ветра 15-20 м/с. Температура днем +3+8, ночью 0+5.

В Костанайской области днем местами ожидается дождь, ночью – осадки, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, гололед. Днем +3+8, ночью 0+5.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются дождь, ветер 15-20 м/с. Температура днем +7+12, ночью -2+3.

В Актюбинской области ночью местами ожидаются осадки, днем местами – ветер 15-20 м/с. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Алматинской области без осадков, в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Температура днем +17+22, ночью +6+11.

В Павлодарской области местами ожидаются дождь, туман. Днем +7+12, ночью -3+2.

В Мангистауской области днем местами ожидается дождь, местами – туман. Температура днем +7+12, ночью +4+9.

В Западно-Казахстанской области ночью местами ожидаются небольшие осадки, гололед, местами – туман. Днем +3+8, ночью -2+3.

В Атырауской области днем ожидается небольшой дождь. Температура днем +7+12, ночью 0+5.

«В ближайшие сутки на реках Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей ожидаются ослабление ледовых явлений и дальнейший подъем уровня воды. На горных реках юга, юго-востока ожидается подъем уровня воды в связи с прогнозом осадков. На реке Сырдария ожидается увеличение притока в Шардаринское водохранилище», — предупредили синоптики.