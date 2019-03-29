«История творится на наших глазах, и в этой истории Назарбаеву еще предстоит сыграть важную роль – он давно разучился играть вторые роли». «Были ли лидеры «Алаш-Орды» борцами за независимость Казахстана?». «Бизнес-элита активно участвует в бегстве капитала из страны»

Сетевой Казахстан 29 марта 2019г.

EXCLUSIVE . KZ . Айдос САРЫМ – «Почему Назарбаев решил уйти?» — Как мне кажется, главным мотивом для Назарбаева коренным образом пересмотреть свои планы переизбираться (а они не скрывались) стала именно История. Да, с большой буквы. Президент неоднократно говорил, что он любит читать книги по истории, биографии политиков и правителей. Можно предположить, что он очень внимательно следил за тем, что происходит с его современниками – благо последнее десятилетие было богато на неожиданные повороты в судьбах авторитарных лидеров… Назарбаев уходит, чтобы остаться. Остаться как минимум – как фактор политики, как максимум – войти в историю так, чтобы его место в ней не пересматривалось чересчур радикально. И вчерашнее его решение – это сильный, достойный уважения шаг, это очень непростой выбор, к которому он шел последние годы. Как будет дальше выстраиваться «казахский Сингапур» – задача с одним известным и многими неизвестными. Гадать об этом бессмысленно. Главное, что система будет усложняться. Казахстан явно и открыто вступил в свой период транзита. Вслед за завершением эпохи нефти в экономике завершается эпоха в политике. История творится на наших глазах, и в этой истории Назарбаеву еще предстоит сыграть важную роль – хотя бы потому, что он давно разучился играть вторые роли.

IA — CENTR . RU . Юрий МАСАНОВ — «В Казахстане расходы на социальную сферу достигают 45% бюджета. Социализм с казахстанской спецификой?» — Государственный бюджет в Казахстане – это тема всегда в большей степени социальная, нежели экономическая. Страна, принявшая в наследство от Советского Союза большую систему соцподдержки и прописавшая в Конституции социальные приоритеты, тратит большие средства на обеспечение своих граждан – уже почти половину всех госрасходов. Откуда берут деньги на социальный блок и насколько это оправдано в условиях Казахстана? Аналитик Центра аналитических исследований «Талап» Аскар КЫСЫКОВ напоминает, что основная функция бюджета – это перераспределение, сбор налогов и распределение тем, кто нуждается. В основном это социально уязвимые слои населения. «Есть разные периоды развития страны, когда стимулируют экономический рост, и понятно, что экономические расходы идут в ущерб социальным. В Казахстане период становления у экономики прошёл, поэтому растут социальные расходы«, – говорит Кысыков.

CAMONITOR . KZ . «Были ли лидеры «Алаш-Орды» борцами за независимость Казахстана?» — Мы продолжаем обсуждать роль и значение движения «Алаш» в политической истории Казахстана начала ХХ века. Своим видением сегодня делится известный исследователь этой темы, доктор исторических наук, профессор Дина АМАНЖОЛОВА — Нужно исходить из исторических фактов и документов. Лидеры и представители «Алаша» не заявляли о стремлении к независимости. Развитие этого движения было закономерным результатом общих процессов, которые сходным образом происходили у разных народов Российской империи. Его лидеры были автономистами, как и лидеры подавляющего большинства национальных движений других народов Российской империи. Считалось, что автономия даст больше возможностей для решения вышеперечисленных и других задач в рамках большого многонационального государства, в том числе возможность адаптировать определенные способы этносоциальной организации, традиции и ценности народа к требованиям времени. При этом лидеры «Алаша» не заявляли о своем отказе быть в составе Российской империи.

«Сможет ли Казахстан избежать кадрового кризиса?» — Складывается ощущение, что в Казахстане никто не занимается планированием подготовки кадров. Ни вузы, ни профильные ведомства не знают, какова реальная потребность отечественной экономики в специалистах. Такую ситуацию аналитики называют миной замедленного действия, поскольку она рано или поздно приведет (если уже не привела) к глубокому кадровому кризису и, как следствие, к подрыву экономического потенциала страны. Сегодня вместе с экспертами мы решили разобраться в этой непростой ситуации и попытаться найти из нее оптимальный выход.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «Казахстанская «подводная лодка» для инвесторов» — У нас и местная бизнес-элита активно участвует в бегстве капитала из страны, понимая, что при нынешней политической системе многие потолки не пробить, а перспективы для развития кажутся мифическими, тем более на фоне роста рисков во время непредсказуемого транзита власти. В конечном счете, даже прецедент с переименованием столицы – это не только вопрос репутации для казахстанской власти в целом, но и тревожный индикатор для международного бизнес-сообщества. Ведь в очередной раз была продемонстрирована практика изменения законодательства под политическую конъюнктуру.

REZONANS . KZ . «В Казахстане предложили переименовать еще три города. Что за этим стоит?» — Переименование столицы Казахстана вызвало большой общественный резонанс. И не успели утихнуть страсти, как зампредседатель партии «Ак Жол» Казбек ИСА предложил переименовать еще три города в стране. «Петропавловск надо назвать именем хана Абылая, а Павлодар — именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей — именем Алихана Букейханова», — считает он. О том, насколько это уместно на данном этапе, ведь дело дорогостоящее, и с какой целью, — рассуждают эксперты Жанар ТУЛИНДИНОВА и Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ.

CARAVAN . KZ . «Бренд Марата Тажина» — Профессор, главный интеллектуал Акорды, полковник в запасе Марат ТАЖИН на этой неделе назначен Государственным секретарем Казахстана. 8 апреля Марату Тажину, уроженцу Актобе, исполнится 59 лет. Это его второй приход на данный пост – в 2013–2014 годах он уже находился на этой должности. Напомним, госсекретарь РК назначается и освобождается от должности главой государства, осуществляет свою деятельность под его непосредственным руководством, подотчетен и подконтролен ему. Вырабатывает предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики, представляет его интересы в отношениях с парламентом РК, другими госорганами, общественными объединениями, в международных отношениях, координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарного развития…

«Есть у трансформации начало, нет у трансформации конца» — В этом году 5 лет исполняется с тех пор, как в АО “Самрук-Қазына” стартовала программа трансформации. Время от времени фонд делится ее промежуточными результатами, рассказывает о повышении экономической эффективности компаний, входящих в его состав, однако сам термин “трансформация” для многих остается непонятным. О том, что это за программа и какую пользу она принесет казахстанцам, “КАРАВАНУ” рассказал управляющий директор по цифровизации и трансформации Фонда национального благосостояния “Самрук-Қазына” Даурен КЕРЕЙБАЕВ.

365 INFO . KZ . «Атомные электростанции в Казахстане: вопрос открыт» — В Казахстане перспективы атомной энергетики обсуждаются, и довольно часто. Дискуссии продолжаются более 20 лет, но все ограничивается лишь обменом мнениями. Какие факторы тормозят решение этого вопроса? Отметим, что в тридцатку развитых стран мира входят государства, имеющие АЭС. Именно их наличие помогло им занять свое место в «элитном клубе 30-ти». Многие понимают, что атомная энергетика – это база для индустриального развития практически всех сфер жизнедеятельности общества. При этом современные АЭС позволяют соблюсти все требования экологичности и безопасности.

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