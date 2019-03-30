Проект соглашения о порядке и условиях устранения техбарьеров во взаимной торговле с третьими странами одобрил совет ЕЭК

Алматы. 30 марта. КазТАГ — Проект соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами одобрил совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает пресс-служба комиссии.

«29 марта в Москве прошло заседание совета ЕЭК с участием заместителей глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна. Заседание состоялось под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна. (…) (На заседании – КазТАГ) совет ЕЭК одобрил проект соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами. Документ направляется в государства союза для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания», — говорится в сообщении.

В ЕЭК отметили, что документ установит механизмы снятия барьеров в торговле с третьими странами или интеграционными объединениями путем заключения отдельных договоров (соглашений).

«Такие механизмы разработаны с учетом лучшей международной практики. Договора будут заключаться только в отношении продукции, для которой действуют технические регламенты союза. Определены условия, при соблюдении которых могут быть заключены такие договора. Предусмотрено их содержание, включая вопросы признания результатов оценки соответствия продукции требованиям союзных техрегламентов. Подписание соглашения будет способствовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества государств ЕАЭС с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями по самому широкому спектру торгово-экономических вопросов при сохранении баланса интересов», — поясняется в сообщении.

Также сообщается, что совет ЕЭК обсудил предложения сторон по совместной проработке перспективных интеграционных проектов, направленных на углубление интеграционного сотрудничества, поддержку предпринимательской инициативы, обеспечение выгод для граждан наших стран и бизнеса от процессов интеграции.

«Разработка интеграционных инициатив пойдет в проектном формате, который предусматривает участие не менее трех стран союза, а также хозяйствующих субъектов государств-членов. Предстоит доработать критерии отбора интеграционных проектов и предложения по механизму управления интеграционными проектами в союзе», — добавили в ЕЭК.