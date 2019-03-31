КГД: Скопление автомобилей на границе с Кыргызстаном образовалось из-за нежелания проходить досмотр

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Астана. 31 марта. КазТАГ — Скопление автомобилей на границе с Кыргызстаном образовалось из-за нежелания перевозчиков проходить досмотр, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов.

«На сегодняшний день на территории Кыргызстана в направлении Республики Казахстан имеет место скопление более 140 автотранспортных средств, которое образовалось в связи с нежеланием перевозчиков проходить досмотр», — говорится в сообщении.

На государственной границе Казахстана осуществляется мониторинг, и при необходимости досмотр транспортных средств на предмет выявления перемещения запрещенных товаров.

«С 27 марта текущего года на пункте пропуска «Карасу» на казахстанско-кыргызской границе осуществлен досмотр 9 транспортных средств, перевозящих товары китайского и турецкого производства, при этом по всем автотранспортным средствам выявлено недостоверное указание сведений в товаросопроводительных документах», — сообщили в ведомстве.

Также, в связи с проводимым досмотром, с 27 марта текущего года 40 автотранспортных средств добровольно вернулись на территорию Кыргызстана для корректировки товаросопроводительных документов.

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При этом, в отношении товаров кыргызского производства проводится визуальный осмотр и нарушений не наблюдается.

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