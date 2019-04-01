На внедрение всеобщего декларирования в Казахстане нужно дополнительное время – кабмин

Астана. 1 апреля. КазТАГ – На внедрение всеобщего декларирования в Казахстане нужно дополнительное время, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Действующим законодательством предусмотрено внедрение всеобщего декларирования для граждан Республики Казахстан с 1 января 2020 года. В этой связи, ведется работа по подготовке законодательной базы, информационных систем, актуализации баз данных уполномоченных органов, проведению пилотов в регионах. Результаты пилота в Осакаровском районе Карагандинской области выявили проблемные вопросы, решение которых требует дополнительного времени», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В кабмине уточнили, что минфин внес предложение в правительство по поэтапному внедрению всеобщего декларирования.

«На первом этапе с 1 января 2021 года предлагается начать декларирование с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним и их супругов. На втором этапе с 1 января 2023 года – работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и так далее) и их супруги. На третьем этапе с 1 января 2024 года – руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги. На четвертом этапе с 1 января 2025 года – оставшиеся категории населения», — уточнили в пресс-службе премьера.

При этом в правительстве отметили, что итоги каждого этапа «будут анализироваться, выявляться проблемные вопросы и приниматься меры по совершенствованию законодательства, методологии и информационных систем».

«В настоящее время готовятся поправки в законодательство РК по поэтапному введению всеобщего декларирования. Они будут внесены на рассмотрение в парламент РК в установленном порядке», — добавили в кабмине.