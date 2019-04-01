Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Пекин рассматривает вопросы, связанные с диаспорами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), как исключительно внутреннее дело китайского государства, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента РК Жумабек Сарабеков.

«В вопросе, что может сделать МИД Казахстана нужно учитывать, что Пекин рассматривает вопросы, связанные с диаспорами в СУАР, как исключительно внутреннее дело китайского государства. Поэтому КНР всегда очень чувствительно реагирует на любую критику в сфере прав человека, направленную в свой адрес. Кроме того, в свете растущей конфронтации с Соединенными Штатами повышенное внимание к политической ситуации в СУАР некоторые китайские политологи расценивают как один из инструментов сдерживания КНР в мире. В этой связи какое-либо жесткое и открытое выяснение отношений с китайскими коллегами по вопросу этнических групп, проживающих на территории КНР, на сегодняшний день вряд ли оправдает себя, так как ответ Пекина будет симметричным», — прокомментировал Сарабеков для КазТАГ сообщение о встрече в Пекине глав МИД Казахстана и Китая Бейбута Атамкулова и Ван И, обсудивших ситуацию с этническими казахами, проживающими в КНР.

Можно также, продолжил эксперт, вспомнить заявление американского госдепартамента в апреле прошлого года о том, что США выражают обеспокоенность по поводу мусульманских меньшинств, задержанных в Синьцзяне.

«Тогда китайские власти открыто посоветовали своим американским коллегам «не лезть во внутренние дела КНР». Учитывая все эти моменты, наиболее оптимальной стратегией действий для казахстанской стороны по защите интересов этнических казахов в Китае является ведение аккуратных и конструктивных переговоров по линии МИДа и других госорганов. Собственно работа в таком формате уже выполняется и определенную помощь казахстанские власти уже оказали», — констатирует собеседник агентства.

Так, в начале марта текущего года глава МИД РК заявил, отметил спикер, что количество этнических казахов в так называемых «лагерях перевоспитания» сократилось на 80%.

«Как сообщал казахстанский МИД, в результате переговоров в 2018 году более 2,5 тыс. этнических казахов получили возможность выйти из гражданства КНР и получили визу для въезда на территорию Казахстана. Тем не менее, в данных лагерях все еще остаются казахи, что говорит о необходимости продолжения переговоров», — заметил Сарабеков.

В целом в Китае на сегодня, отметил эксперт, проживает более 1,5 млн этнических казахов.

«Они являются гражданами КНР и по-разному интегрированы в жизнь китайского общества. Но часть из них, согласно имеющейся информации, действительно испытывают сложности. В начале марта текущего года казахстанский МИД сообщил, что в ведомство поступили заявления от более чем 1 тыс. граждан, которые находятся в лагерях перевоспитания. И как отметил глава МИД, наши дипломаты ведут персональную работу по данным обращениям», — подметил собеседник агентства.

На вопрос, почему в Китае участились случаи задержаний представителей национальных меньшинств, спикер ответил, что «усилением контроля со стороны центральных властей».

«Если попытаться ответить на вопрос, с чем связаны все эти задержания казахов, уйгуров и других мусульманских меньшинств, можно отметить общее изменение политики центральных властей КНР по отношению к Синьцзяну в сторону усиления контроля. Пекин мотивирует это необходимостью борьбы с экстремизмом. В то же время, в действиях китайских властей можно увидеть продолжение курса на китаизацию местного населения», — пояснил Сарабеков.

Другая причина, дополнил эксперт, обновленного подхода китайских властей по отношению к СУАР может быть связана с инициативой «Один пояс – один путь».

«В рамках нее Синьцзян выступает в роли ключевого района, через который проходят основные сухопутные транзитные коридоры, связывающие Китай с центральной частью Евразии. И в обозначенном контексте Пекин пытается исключить любые потенциальные факторы нестабильности в своем понимании», — уточнил собеседник агентства.

На вопрос, что реально может сделать казахстанский МИД, чтобы облегчить судьбу этнических казахов в Китае, спикер ответил, «на первый взгляд, немного».

«Как я уже отметил, в данном вопросе важно придерживаться очень взвешенного подхода, потому что в противном случае каких-либо позитивных результатов вряд ли удастся добиться. Конечно, часть внутренней аудитории требует от Астаны более решительных действий вплоть до предъявления жестких требований. Однако нужно понимать, что политика, в том числе и внешняя, это искусство возможного», — заключил Сарабеков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов в ходе встречи в Пекине обсудил с министром иностранных дел Китая Ван И ситуацию с этническими казахами, проживающими в КНР.

«Отдельным пунктом переговоров был вопрос о ситуации с этническими казахами, проживающими на территории КНР. Была подчеркнута взаимная заинтересованность в решении возникающих вопросов путем рабочих контактов между МИД двух стран и достигнута договоренность об активизации деятельности консульских служб», — говорилось в сообщении пресс-службы МИД РК, распространенном 28 марта.

Ранее Атамкулов сообщал, что более 1 тыс. находящихся в китайских тюрьмах казахстанцев обратились в МИД РК.

«В наше министерство поступило более тысячи заявлений от граждан, которые находятся в исправительных учреждениях Китая. По этим заявлениям мы работаем персонально, узнаем об их состоянии. Проводится работа персонально с каждым, потому что у каждого человека – своя история», — сообщал Атамкулов.