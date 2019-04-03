Астана. 3 апреля. КазТАГ – Осадки ожидаются в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге в горах сильный дождь, на восточной территории погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на юге – гроза, пыльная буря, возможен град», — сообщили синоптики.

В Астане переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный, восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +2+4, днем +11+13.

В Алматы облачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +4+6, днем +18+20.

В Шымкенте гроза, возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Днем +18+20, ночью +12+14.

В Туркестанской области местами возможен град, усиление ветра 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области местами дождь с небольшим снегом, местами туман, усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -3+2.

В Кызылординской области ночью местами гроза, местами ожидаются туман, пыльная буря, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Костанайской области днем дождь, ночью местами дождь, местами туман, усиление ветра ночью местами, днем 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0+5.

В Акмолинской области днем местами дождь, местами туман, днем ветер 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Алматинской области ночью местами туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Жамбылской области днем местами дождь, местами туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +4+9.

В Мангистауской области местами дождь, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью +2+7.

В Атырауской области дождь, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью +2+7.

В Западно-Казахстанской области тоже дождь, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Карагандинской области местами дождь, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Павлодарской области днем местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Днем +12+17, ночью -3+2.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами туман. Днем +16+21, ночью -2+3.

В Актюбинской области дождь, местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью +2+7.

«В ближайшие сутки на реках Карагандинской Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей будет продолжаться развитие весеннего половодья, ожидаются ослабление ледовых явлений и дальнейшие подъемы уровней воды, разливы и подтопления. На реках юга, юго-востока и востока в связи с прогнозом положительного температурного фона ожидаются дальнейшие ослабления ледовых явлений, формирование местного и склонового стока и подъемы уровней воды», — добавили синоптики.