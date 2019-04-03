Социальные лифты застряли на нижних этажах

Все ли «нужные» люди получили свои портфели во властных структурах переходного периода?

Две недели подряд идут назначения по всей властной вертикали и горизонтали. И этих назначений так много, что, кажется, рябит в глазах.

Но как-то поубавился интерес к новым расстановкам. Если отставка правительства вызывала шквал предположений и было много ожиданий, то сейчас все спокойно.

Ключевые посты в правительстве уже заняты — накануне своего ухода эти фигуры расставил первый президент, как посчитал нужным, а сейчас лишь отдельные мазки маслом, которые, увы, не способны сколь-нибудь существенно изменить общую картину.

Кадровую кашу маслом не испортишь…

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Один из самых популярных ныне в Казахстане биографов Ербол Едилов в своем Телеграм-канале провел интересную параллель одной семьи и кадровой политики национальной компании КазМунайГаза.

Увлекательное чтиво: «Заместитель генерального директора по производственным вопросам АО «Мангистаумунайгаз» Кийнов Казбек Кетебаевич, назначен в бытность его родного брата Кийнова Ляззата Кетебаевича председателем правления АО НК «КазМунайГаз». Вместе с тем, в тот период были назначены на «хлебные места» и другие его родные братья Кийнов Шынгыс Кетебаевич, управляющим директором АО «КазМунайТениз» и Кетебаев Алибек Кетебаевич, директором Актауского филиала

АО «КазМунайГаз Онимдери» и много других родственников из Таушыка. Кроме того, директором департамента по правовым вопросам работает АО НК «КазМунайГаз» его дочь Киинова Жанна Ляззатовна».

Слишком большая концентрация родственников в отдельно взятой национальной компании. Не квазигосударственная собственность, а семейный подряд.

Это все, что нужно знать о том, по каким принципам назначаются ключевые руководители – не только в АО, но и во многих властных структурах.

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Хотя, наблюдая за перестановками, можно сделать пару важных умозаключений. Меритократия, о которой мы все грезили, пока так и не стала важным принципом подбора кадров: на первое место выходят не образование назначенцев, и не профессиональные навыки, и не опыт в той или иной сфере, а куда более прозаические вещи: родственные отношения, личные связи, протежирование, коррупция.

Наши чиновники, хотя многие из них и получили в свое время дипломы престижных вузов, все-таки являются специалистами в узкой сфере. А, судя по назначениям, они специалисты широкого профиля. Причем, их статус меняют так быстро, что они не успевают привыкнуть к новому креслу и познать специфику новой для себя отрасли. Их снова и снова бросают на новые участки, где еще не ступала их нога. Им и их патронам даже кажется, что это такой современный гражданский героизм.

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Совсем свежий пример. Заместителем председателя Нацбанка РК назначена Мадина Абылкасымова, которая, мягко говоря, плохо справилась с должностью министра труда и социальной защиты населения.

Да, она «заслуженный выпускник» Казахской государственной академии управления, Колумбийского университета и Школы государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета. Она спец в области международных экономических отношений и государственного управления. Но за всю свою карьеру она ни дня не работала в финансовых организациях и тем более не трудилась в «поле» Национального банка. Сразу – в дамки.

Как назло, в эти же дни экс-председатель Нацбанка РК Григорий Марченко получил Международную Леонтьевскую медаль с формулировкой «За выдающиеся заслуги в реформировании экономики Казахстана». В своё время он очень сильно конфликтовал с окружением президента, которое продвигало разные реформы и непоследовательные изменения. Из-за этого, собственно, и ушел.

Так вот, вдруг послышались призывы вернуть Марченко в Нацбанк. Призывы популистские. Сам Марченко вряд ли спит и видит свое третье пришествие на этот пост. Слишком все изменилось в финансовом секторе. Представить, что в окружении Марченко, а тем более – в роли заместителя, могла появиться Мадина Абылкасымова – невозможно. Он предпочитал всем личным отношениям и связям профессионализм.

Ерболат Досаев, занявший кабинет, где когда-то работал и мыслил Григорий Марченко – вообще фигура неоднозначная. Всегда имел, выражаясь фигурально, важный портфель, но отдельная история про то, как он, в бытность то ли собственником одного из коммерческих банков, то ли просто председателем совета директоров, провернул одно дельце с кредитом. Блумберг даже опубликовал разоблачение манипуляций, в которых был замешен Ерболат Досаев. Априори, в другой стране назначение чиновника с сомнительной репутацией было бы невозможно. Но только не в Казахстане.

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Именно за этим назначением последовала череда других событий. 2 марта бывший министр национальной экономики Тимур Сулейменов стал заместителем председателя Нацбанка. А уже 22 марта перешел на более почетную должность советника Президента РК.

Мадина Абылкасымова установила национальный рекорд, проработав в должности вице-премьера национальной экономики чуть больше двух недель, с 12 по 28 марта и 28 марта назначена зампредом своего давнего шефа Ерболата Досаева: она уже не однажды трудилась под его началом.

Круг, казалось бы, замкнулся.

Но нет. В него успел попасть еще и брат министра здравоохранения Есжан Биртанов. Одновременно с Мадиной Ерасыловной он условно-досрочно стал заместителем председателя правления Нацбанка. Его карьера не предвещала такой поворот судьбы (трудился управляющим директором в АО НУХ «Байтерек»), но так было суждено.

Тем же днем был уволен зампред Жанат Курманов, более известный как бывший генеральный директор ГНПФ. Наутро его назначили председателем ЕНПФ. Знакомая стихия. И это, кстати, очень даже логичное решение, он хотя бы понимает в финансах и уже работал на пенсионном рынке в качестве топ-менеджера.

Таким образом, без кресла в этой цепочке пока остается Нурбуби Наурызбаева, которая смещена с поста председателя правления ЕНПФ. Она в свое время возглавляла Жилстройсбербанк и фигурировала в большом скандале вокруг распределения льготных квартир руководству банка, в том числе и собственной семье.

В ЕНПФ она правила-не-тужила долгие два года…

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Парадоксальных назначений в эти дни сделано немало. И все они касаются давно известных нам персон. Новых лиц много внизу, на среднем уровне.

Но, увы, приходится констатировать, что во всех ведомствах социальные лифты застряли на нижних этажах.

Те, кто поднялся наверх, спокойно расхаживает там, нисколько не беспокоясь о том, способен ли он принести какую-то пользу стране и обществу.

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Все понимают, что этот крутой кадровый замес ненадолго, и не потому, что так повелось, а объективно – из-за так называемого переходного периода. Но главное здесь то, что у и без того «перспективных» чиновников в послужном списке появляется «нужная» строка, которая, как заветный код, открывает все новые двери…

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