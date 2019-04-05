Казахстан и Россия согласовали порядок дальнейшей реализации проекта «Байтерек»

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Казахстан и Россия согласовали порядок дальнейшей реализации проекта космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек», сообщили в пресс-службе Роскосмоса по итогам встречи главы российской госкорпорации с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Аскаром Маминым.

«Цель состоявшихся в Нур-Султане встреч – выработка конкретных путей решения задач по дальнейшему наращиванию сотрудничества в области космической деятельности, поставленных президентами России и Казахстан в совместном заявлении по итогам официального визита главы республики Касым-Жомарта Токаева в Москву 3 апреля 2019 года. Стороны рассмотрели широкий круг вопросов, посвященных сотрудничеству на комплексе «Байконур» и в целом в космической сфере, в частности, проанализировали ход работ и согласовали порядок дальнейших совместных практических действий по реализации проекта создания КРК «Байтерек» с выходом на его летные испытания в 2022 году», — сообщили в Роскосмосе в пятницу.

В пресс-службе уточнили, что партнеры рассмотрели вопросы сотрудничества по созданию казахстанского спутника «KazSat-2R», реализации трехстороннего, совместно с ОАЭ, проекта модернизации «Гагаринского старта» в целях его дальнейшей эксплуатации в интересах сторон, взаимодействия заинтересованных государственных органов и организаций России и Казахстана в реализации коммерческой программы OneWeb.

«Участники подтвердили заинтересованность сторон в дальнейшем наращивании сотрудничества с использованием возможностей космодрома Байконур на длительную перспективу. Также были обсуждены совместные меры, направленные на решение проблемных вопросов и перспективу развития города Байконыра, обеспечение достойных жилищно-коммунальных и социально-политических условий проживания его жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи Роскосмосом и Казкосмосом совместно с заинтересованными государственными органами двух стран будут проработаны предложения акима Кызылординской области о целесообразности и перспективности создания свободной экономической зоны «Байконур».

«Партнеры подтвердили высокую оценку эффективности деятельности российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» и достигли предварительной договоренности о проведении ее шестого заседания в Москве», — заключили в Роскосмосе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Токаев и Рогозин провели встречу в Акорде.