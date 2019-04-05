Начальник ДП Алматы: Я недоволен собой

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Начальник ДП Алматы Серик Кудебаев, отвечая на вопрос журналистов, высказался насколько он доволен работой полиции.

«Я всегда недоволен собой, я недоволен работой своих сотрудников, есть много нареканий, много есть над чем работать. Я думаю, если мы спокойно будем сидеть, мы ничего не достигнем. Я думаю, нужно целенаправленно поставить цель и добиваться этого. Мне говорят, что я пропускаю все через себя, но я считаю, чтобы улучшить ситуацию, нужно проникнуться каждым человеком душой, тогда будет порядок. Я не могу сказать, что я доволен своей работой, доволен своими сотрудниками. Еще есть очень много чего нужно сделать, чтобы улучшить работу», — сказал Кудебаев на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что основной его целью является доверие населения.

«Когда люди будут довольны, когда жители нашего города будут довольны, начиная с вас, самое главное, чтобы было доверие и люди в каждом нашем сотруднике чувствовали опору, помощника. Надо к этому стремится», — сказал глава ДП.