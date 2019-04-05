В ДП Алматы рассказали, как раскрывали кражу зеркала с автомашины Баландина

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Начальник ДП Алматы Серик Кудебаев рассказал, как раскрывали дело по краже зеркала с автомашины казахстанского пловца, олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина.

«У нас задержан по этому преступлению Валиев Айдос 1986 г.р., уроженец Алматинской области, ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. Хочу сказать, что в любом случае по всем преступлениям, чтобы раскрыть дело, наши сотрудники проводят огромную работу. Только по раскрытию этого преступления было просмотрено 45 видеокамер, на которых мы нашли автомашину Hyundai (на которой передвигался Валиев — КазТАГ), которая прошла по 5 видеокамерам. Также хочу сказать, что эту автомашину, чтобы найти, мы проверили 156 автомашин, то есть в ходе этих работ это преступление раскрыто», — сказал Кудебаев на брифинге в пятницу.

Также он отметил, что задержанный совершил еще одну кражу — снял зеркала с рядом находившегося автомобиля Range Rover.

Кроме того, он уточнил, что задержанный не успел сбыть зеркала с автомобиля спортсмена.

Напомним, 1 апреля сообщалось, что у казахстанского пловца, олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина украли автомобильное зеркало. Позднее пресс-служба ДП Алматы сообщила, что личность злоумышленника установлена.

В тот же день вечером в ДП Алматы сообщили, что задержали подозреваемого в краже зеркала с автомашины Баландина. Согласно информации, он признался в совершении сразу двух краж в одном и том же месте. Вещественные доказательства по этим уголовным делам обнаружены и изъяты по месту жительства подозреваемого. Данные факты зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования по ст. 188 (кража) УК РК.