Сменился зампредседателя правления НПП «Атамекен»

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Сменился заместитель председателя правления НПП «Атамекен», сообщается на сайте НПП.

«Решением президиума НПП РК «Атамекен» Алена Романова назначена заместителем председателя правления… Юлия Якупбаева, ранее занимавшая позицию заместителя председателя правления НПП РК «Атамекен», была освобождена от должности в связи с переходом на другую работу», — отмечается в информации.

До указанного назначения Романова с 2018 года являлась руководителем Центра аналитического и методологического сопровождения проектного управления, прикомандированного к канцелярии премьер-министра РК.

«Профессиональную деятельность начала в сфере экономического анализа в Институте экономических исследований миннацэкономики РК. Возглавляла отдел ситуационного анализа и мировой экономики. В период с 2014 по 2018 год работала в НПП РК «Атамекен», занимала позиции директора департамента экономики, руководителя секретариата финансового сектора, управляющего директора по экономике», — говорится в информации.