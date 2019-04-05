Ход реализации совместного казахстанско-российского космического проекта «Байтерек» обсудил Токаев с Рогозиным

Астана. 5 апреля. КазТАГ — Ход реализации совместного казахстанско-российского космического проекта «Байтерек» обсудил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с гендиректором госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. (…) Стороны обсудили основные перспективы сотрудничества в космической сфере, а также ход реализации совместного казахстанско-российского космического проекта «Байтерек», — сообщили в Акорде в пятницу.

Президент Казахстана подчеркнул важность сотрудничества с Россией в космической сфере, в том числе по вопросам функционирования космодрома «Байконур».

«Буквально вчера завершился мой визит в Российскую Федерацию. Оцениваю его как очень успешный. Состоялись содержательные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в том числе и по тематике, которую Вы курируете. Соответствующие проекты находятся на рассмотрении обеих сторон», — сказал Токаев.

В свою очередь глава госкорпорации «Роскосмос» проинформировал президента Казахстана об успешном запуске с космодрома «Байконур» на международную космическую станцию (МКС) грузового корабля «Прогресс-МС11».

«Мы вчера установили мировой рекорд. Ранее транспортный корабль или экипаж добирался до МКС по многовитковой схеме в течение двух суток. Вчера корабль совершил два витка вокруг Земли, сближение со станцией и стыковка произошли в течение 3 час. 21 мин. Из Москвы до Байконура лететь около трех часов, с Байконура до МКС – теперь также примерно 3 часа. Сейчас стоит задача отработать еще более короткую схему», — отметил Рогозин.