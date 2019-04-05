В Шымкенте задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у бизнесменов

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Алматы. 5 апреля. КазТАГ – В Шымкенте задержаны 6 членов ОПГ, регулярно промышлявших вымогательством крупных денежных средств у местных бизнесменов, сообщает пресс-служба КНБ.

«Члены преступного сообщества подозреваются в совершении ряда насильственных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия. Основной костяк ОПГ составляли приверженцы деструктивного религиозного течения, ранее неоднократно судимые за совершение тяжких преступлений», — говорится в информации.

Отмечается, что задержание членов банды осуществлено в момент совершения ими вымогательства у очередного предпринимателя 10 тыс. долларов путем применения насилия и угрозы его жизни.

«Проведены ряд обысков, обнаружен тайник с арсеналом вооружения членов ОПГ, изъято 5 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. В настоящее время проверяются факты возможного совершения ими уголовных правонарушений по религиозным мотивам», — указывается в информации.

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