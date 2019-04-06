Астана. 6 апреля. КазТАГ – Air Astana приостанавливает полеты в Индию, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Авиакомпания Air Astana вынуждена приостановить полеты в Дели из Нур-Султана и Алматы с 11 до 30 апреля по причине закрытия воздушного пространства между Пакистаном и Индией», — говорится в сообщении в субботу.

В пресс-службе отметили, что авиаперевозчик внимательно отслеживает ситуацию и, как только воздушное пространство откроется, продолжит выполнение регулярных рейсов.

«Пассажирам, которые возвращаются в Казахстан с 11-30 апреля 2019 года, авиакомпания перебронирует билеты на рейсы интерлайн-партнеров либо они могут сдать авиабилеты без удержания штрафов, обратившись в центр бронирования и информации авиакомпании по адресу: call.centre@airastana.com, а также по телефонам: +7(727) 2444477, +7 (717) 2584477 либо по месту приобретения», — резюмировали в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Пакистан и Индия закрыли авиасообщение для международных рейсов между двумя территориями в связи с эскалацией ситуации с безопасностью в регионе.

«КГА МИИР РК совместно с авиакомпанией Air Astana принимает все меры по недопущению приостановления полетов в Индию. В настоящее время ведутся переговоры с авиационными властями стран региона по решению сложившейся ситуации. При достижении положительных результатов рейсы авиакомпанией будут продолжены», — сообщали 4 апреля в пресс-службе комитета гражданской авиации (КГА) МИИР РК.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что пассажиры Air Astana рейса Дели – Алматы не могли вылететь из Индии из-за того, что закрыто воздушное пространство Пакистана. Позднее авиакомпания сообщила, что самолет рейсом Дели – Алматы пролетит вне воздушного пространства Пакистана. Днем позже стало известно, что Air Astana отменила все рейсы в Дели, запланированные на 28 февраля.

28 февраля пресс-служба МИД РК распространила заявление в связи с обострением военно-политической ситуации между Индией и Пакистаном – Казахстан призвал стороны к максимальной сдержанности и соблюдению норм международного права, а также к конструктивному диалогу.

Пакистан и Индия оказались на грани военного конфликта после того, как индийские военные вступили в перестрелку с боевиками во время поисков подозреваемых в нападении на военный патруль в штате Джамму и Кашмир.

Незадолго до этого – 14 февраля смертник подорвал индийский конвой, погибли 46 индийских военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка «Джаиш-и-Мухаммад». Эта группировка добивается отделения штата от Индии и совершает нападения с территории Пакистана. При этом она запрещена в Пакистане (ООН, Индия, США и Великобритания относят ее к террористическим), однако продолжает действовать под другими названиями.

26 февраля Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана нанесли ответные удары по военным объектам Индии в Джамму и Кашмире. Власти обеих стран также завили, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

1 марта сообщалось, что вопрос отправки 304 пассажиров в Казахстан остается нерешенным в Индии.

«По состоянию на 1 марта остается нерешенным вопрос отправки 304 пассажиров, в том числе 170 человек с рейса компании Air Astana по маршруту Дели– Алматы, запланированного на 1 марта», — сообщал в пятницу посол Казахстана в Индии Булат Сарсенбаев.

2 марта стало известно, что АО «Air Astana» договорилась выполнять полеты в/из Индии альтернативным маршрутом.

«Авиакомпания Air Astana сообщает, что, согласно информации от управления гражданской авиации Пакистана, воздушное пространство страны остается закрытым до 4 марта 2019 года. В целях разрешения возникшей ситуации, Air Astana достигнуты соглашения для выполнения полетов в/из Индии альтернативным маршрутом, с посадкой для дозаправки в королевстве Оман. Альтернативный маршрут будет действовать со 2 по 5 марта», — говорилось в сообщении пресс-службы авиакомпании.