Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Депутаты Европарламента прибыли в Актау для изучения ситуации с правами человека, передает корреспондент агентства.

«Мы находимся в Актау, куда прибыли депутаты Европарламента Джулия Ворд и Антонио Станго, он президент итальянской федерации по правам человека», — рассказала корреспонденту агентства полит-активистка Айгуль Акберды в ходе прямой трансляции встречи на своей странице в социальной сети.

Она уточнила, что представители Европарламента прибыли для встречи с полит-активистами, чтобы непосредственно от них узнать о ситуации с правами человека в Казахстане.

На встрече представлены активисты из городов Астана, Алматы, Актау, Атырау, Караганда.

Депутаты намерены изучить ситуацию, которая сложилась вокруг находящихся в заключении лиц, признанных Европарламентом и государственным департаментом США, а также рядом международных правозащитных организаций политическими заключенными. В их числе Макс Бокаев и Абловас Джумаев, Мухтар Джакишев и Арон Атабек, а также многие другие.

Участники встречи от Казахстана рассказали европейским парламентариям о преследованиях находящихся на свободе полит-активистов и журналистов. Отдельно отмечены ситуации с задержаниями и судебными преследованиями корреспондента «Настоящего времени» Светланы Глушковой и журналиста «Радио Азаттық» Сании Тойкен.

Напомним, 14 марта стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Казахстана прекратить все формы политических репрессий в стране. Европарламент также призвал немедленно освободить «всех активистов и политических заключенных, в настоящее время находящихся за решеткой», в том числе Джакишева, Бокаева, Искандера Еримбетова, Атабека, Саната Букенова, Махамбета Абжана и Сакена Тулбаева.

Также 14 марта стало известно, что госдепартамент США отметил наличие более 20 политзаключенных Казахстане. Внешнеполитическое ведомство Белого дома в своем ежегодном отчете о соблюдении прав человека отметило в своем отчете многочисленные нарушения основных прав в Казахстане.