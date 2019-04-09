Астана. 9 апреля. КазТАГ — Погода без осадков ожидается во вторник практически на всей территории Казахстана, лишь на юге – дожди, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтов на юге республики пройдут дожди, местами сильные. На остальной территории погода без осадков. Местами сохраняются туман, на юге ожидается усиление ветра, гроза, возможен град», — сообщили синоптики.

В Астане малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура днем +12+14, ночью -1+1.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Днем +19+21, ночью +7+9.

В Шымкенте ожидаются дожди с грозами, местами сильные. Температура днем +18+20, ночью +11+13.

В Туркестанской области днем ожидается дождь, местами кратковременный дождь с грозой, местами – выпадение града, усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 25 м/с. Днем +17+22, ночью +10+15.

В Жамбылской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, выпадение града, местами – усиление ветра 15-20 м/с. Температура днем +19+24, ночью +6+11.

В Кызылординской области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами – усиление ветра 15-20 м/с. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Алматинской области в районе Жаланашколя утром и днем ожидается ветер 20-25 м/с. Температура днем +18+23, ночью +4+9.

В Акмолинской области местами ожидается туман. Днем +10+15, ночью -3+2.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Температура днем +5+10, ночью +15+20.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем +12+17, ночью +3+8.

В Костанайской области местами ожидается туман. Температура днем +10+15, ночью -3+2.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем +8+13, ночью -2+3.

В Павлодарской области местами ожидается туман. Температура днем +10+15, ночью 0-5.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Днем +10+15, ночью -2+3.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Температура днем +10+15, ночью -3+2.

В Атырауской области днем +15+20, ночью +5+10.

В Актюбинской области температура днем +13+18, ночью +1+6.

«В ближайшие сутки на реках Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей и на реках ЗКО будет продолжаться волна весеннего половодья, ослабление ледовых явлений и ожидается дальнейший подъем уровня воды. На реках юга, юго-востока и востока в связи с прогнозом повышенного температурного фона и дождей ожидаются дальнейшее ослабление ледовых явлений, формирование местного и склонового стока и подъем уровня воды», — предупредили синоптики.