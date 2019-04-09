Вы и правда хотите свободные выборы «как на Украине»?

Политолог Максим Яли – о том, придёт ли к власти в Киеве еврейский олигарх Коломойский

— Максим, сейчас, перед вторым туром украинских президентских выборов, казахстанцы ждут ваших разъяснений: всё-таки Зеленский марионетка? И к власти у вас приходит еврейский олигарх Коломойский? Или это не так? А как?

— На ваш вопрос со стопроцентной уверенностью смогут сегодня ответить, пожалуй, лишь два человека — сам Владимир Зеленский и Игорь Коломойский. Безусловно, этим вопросом сейчас задается большая часть граждан Украины (ну, разве что за вычетом 16 процентов избирателей, отдавших свои голоса Порошенко; там, я думаю, все в этом уверены). Однако очень многие избиратели не голосовали ни за одного из двух финалистов президентской гонки и предстали сейчас перед очень трудным выбором. Я, признаюсь, также оказался среди их числа. «Фактор Коломойского», безусловно, является одним из ключевых при выборе меньшего из двух зол. Это уже традиционный выбор, который стоит перед украинцами на всех президентских выборах, за исключением 1991 и 2014 годов, когда победитель определился в первом туре.

Я, естественно, еще до первого тура выборов начал наводить справки по поводу «фактора Коломойского», предвидя выход Зеленского во второй тур. И абсолютно все, у кого я интересовался этим вопросом и кто имеет длительный опыт знакомства с Зеленским, включая и Дмитрия Гордона, который брал у него знаменитое интервью, фактически ставшее началом президентской кампании Владимира Зеленского, уверяли меня, что это не тот человек, который согласится и в принципе может быть чьей-либо марионеткой. Более того, люди, работавшие под его руководством, отзываются о Зеленском как о довольно жестком и авторитарном руководителе. Другой вопрос, что сам Игорь Коломойский, судя по его интервью, считает Зеленского «ведомым» им игроком, это явно просматривается. Так что самого Игоря Валерьевича может ожидать большой сюрприз после вероятной победы Зеленского, когда он озвучит президенту свои «хотелки». Вот такая лично у меня складывается картина по этому вопросу на сегодняшний день. Хотя, признаюсь, еще месяца полтора назад я сам практически не сомневался в том, что Зеленский марионетка.

— Что, по вашему мнению, должен делать сегодня идеальный (ну, или просто «правильный») украинский президент, какие проблемы решать в первую очередь, во вторую, в третью — и насколько далеко, по-вашему, от этого образца находится Зеленский, с Коломойским или без?

— Вы так спрашиваете, будто я сам баллотируюсь…Но попробую ответить на этот крайне сложный и многогранный вопрос. Следует все-таки разделить его на две части: внутренние вызовы и внешние. А также учитывать полномочия президента Украины согласно действующей Конституции. Президент Украины ответственен за безопасность, внешнюю политику и является гарантом соблюдения Конституции. Так вот, относительно внутренней политики и главных вызовов внутри страны: тут главная проблема, безусловно, коррупция во всех эшелонах власти, до самого верхнего уровня. Проблема касается, кстати, и рядовых граждан, которые привыкли сетовать на власть, но сами при первом удобном случае участвуют в коррупционных действиях. Вспоминаю наглядный случай, для примера: лет девять назад я впервые приехал во Львов на международную научную конференцию. Сажусь вечером в трамвай, даю деньги кондуктору за проезд. А он мне вместо билета возвращает половину стоимости проезда, но без билета… Я был обескуражен, если честно. С такой «схемой» столкнулся впервые. Как говорится, и вам хорошо, и кондуктору. У него, конечно же, зарплата мизерная, и он вынужден как-то приспосабливаться… Вот этот пример и демонстрирует наглядно, насколько общество погрязло в коррупции, причём, даже не осознавая этого!

Обычно все пеняют на «верхи», где воруют миллионами-миллиардами. Простые люди оправдывают свои незаконные поступки необходимостью выживать, подзаработать и т.д. И в самом деле, рыба, как известно, гниет с головы. Руководство государства, перед тем, как жестко пресекать коррупцию на низовом уровне, должна показать пример обществу и начать со своего окружения. В этом плане мне нравится широко известный пример с Ли Куан Ю — отцом-основателем одного из наиболее успешных сегодня государств — Сингапура. Этот лидер начал свою деятельность с посадки трех людей из ближайшего окружения, после того, как истекло время, представленное всем чиновникам на то, чтобы либо уволиться, если они нажили имущество за счет коррупции, либо быть готовым пояснить и подтвердить происхождение своих доходов.

То есть сейчас украинское общество от нового президента ждет именно справедливости (если мы говорим о тех гражданах, которые не голосовали за Порошенко). Ждёт того, чтобы люди, которые замешаны в коррупционных скандалах, взорвавших информационное поле накануне выборов, понесли наказание. Ответили хотя бы за циничную коррупцию в самой чувствительной на сегодня сфере, за которую, кстати, несет ответственность именно президент — оборону и армию. Красть у собственной армии во время войны — это за гранью понимания.

Второе, что необходимо нашей стране, для того, чтобы в неё наконец-то начали приходить столь необходимые зарубежные инвестиции — это улучшение бизнес-климата. Ведь Украина является на сегодня одной из самых недооцененных стран. Но для улучшения климата необходимо завершить судебную реформу, чтобы суды стали на практике, а не в теории независимыми. Создать благоприятные условия для ведения бизнеса, снизить налоги и ввести чёткие правила, которые будут неукоснительно исполняться, исключив «передел» собственности при смене власти, исключив рейдерство и т.д. В этом плане показателен пример Грузии. В мировом рейтинг «Doing Business» грузины стабильно на первых позициях. Нам тоже необходимо максимально упростить ведение бизнеса и исключить бюрократию в качестве прослойки, исключить коррупционную ренту за предоставление всяческих разрешений, лицензий и т.д. Это ключевая задача.

Для решения этих крайне важных и сложных проблем необходима команда единомышленников, достаточно большая. Будь президент хоть святым человеком — искоренить все пороки в одиночку невозможно, тем более, что бюрократия будет оказывать сопротивление, игнорировать выполнение распоряжений и т.д. У большинства граждан, кстати, это сейчас едва не главный вопрос: кто будет в команде Зеленского? Достаточно ли компетентны члены его команды, и есть ли она в принципе? Или её будет подбирать Коломойский?

На внешней арене, учитывая, что президент по Конституции предлагает кандидатуру министра иностранных дел, который должен реализовывать его внешнеполитический курс, также важна программа действий. Как вы знаете, недавно украинский парламент внес поправки в Конституцию, закрепив евроатлантический курс Украины двумя третями голосов Верховной Рады. В этом плане необходимо, с одной стороны, выполнять условия по Зоне свободной торговли и взятые на себя обязательства, с другой стороны, начать переговоры по пересмотру квот на экспорт в ЕС украинских товаров, которые были зафиксированы еще при Януковиче на уровне 2006 года. И, естественно, не соответствуют сегодняшним реалиям даже в условиях существенного падения экономики, не говоря уже о компенсации от потери российского рынка, на который в довоенный период приходилось до 30 процентов отечественного экспорта, включая высокотехнологичный. Также необходимо продолжить реформирование украинской армии для достижения стандартов НАТО — в первую очередь в управлении, логистике, создании условий для военнослужащих и, конечно, в перевооружении армии. А для этого, опять же, необходимо искоренить коррупцию, которая «сжирает» существенную часть и без того довольно скудных средств, выделяемых на оборону. Необходимо создать четкую пошаговую стратегию, план действий по вступлению Украины в НАТО — своего рода дорожную карту, которая предоставляется каждой стране тогда, когда перспективы членства становятся реальными и близкими.

Вот, пожалуй, если кратко, первые необходимые действия нового/старого президента для реализации основных задача и ответа на вызовы, стоящие сегодня перед Украиной. К этому следует добавить необходимость сохранения антироссийской коалиции стран Запада на внешней арене, для продолжения санкционного давления на Кремль. Это нужно сделать для того, чтобы Россия в конце концов пошла на уступки по урегулированию проблемы Донбасса. Сохранение санкционного давления, кстати, одно из главных достижений действующего президента Украины, хотя на Западе и ощущается определенная усталость от конфликта с Россией. Но связана она, в первую очередь, с пробуксовкой украинских реформ и недостаточной борьбой с коррупцией. Среди первоочередных задач в этом плане однозначно является завершение создания антикоррупционного суда — одно из ключевых требований Запада при предоставлении нам финансовой помощи

— Могут ли быть сюрпризы во втором туре президентских выборов? Или перед вторым туром.

— Сюрпризы, безусловно, будут. У нас, как вы знаете, они уже происходят каждый день после окончания первого тура… Я имею в виду новый «сериал» с дебатами, сдачей кандидатских анализов, местом проведения дебатов… Пожалуй, главный сюрприз за первую неделю это то, что Зеленскому удалось перетянуть Порошенко на свое «поле»: действующий президент вынужден снимать ночные видеоролики, принимать условия Зеленского по месту проведения дебатов, сдавать анализы с утра… Как я пошутил по этому поводу друзьям, у нас на смену запрещённому телесериалу «Сваты» (в котором Зеленский являлся продюсером) пришел сериал «Дебаты», в котором буквально за пару дней было отснято 6-7 серий усилиями двух сторон. Так что сюрпризы еще обязательно будут, и объясняется это следующим: Украина с появлением Зеленского вступила в эпоху постмодернистской политики. Она является полной противоположностью укоренившимся за 28 лет традициям политической жизни как таковой. Наступила эпоха виртуальной политики, когда треть населения проголосовала за киношный образ президента — героя телесериала «Слуга народа» Голобородько. При этом видно, что в команде Зеленского нет четкого плана действий по ведению кампании, они импровизируют каждый день. Но главное, что именно штаб Зеленского формирует повестку, а штаб Порошенко лишь реагирует. Хотя, надо отдать должное: реагирует пока весьма умело и креативно. А что завтра придёт в голову политтехнологам Зеленского и ему самому, сегодня никто не знает. даже Зеленский. Так что до 21 апреля, когда состоится второй тур, нас ожидают очень увлекательные дни, полные сюрпризов и неожиданностей.

Однозначно на сегодняшний день можно сказать одно: эти выборы разительно отличаются от всех предыдущих, и причина тому, повторюсь — именно появление фигуры Зеленского. На сегодняшний день он является безоговорочным фаворитом. А удастся ли команде Порошенко перетянуть на свою сторону достаточное количество не определившихся избирателей при изначальном существенном отставании после первого тура — еще одна интрига второго тура.

— Что будет в случае победы Порошенко, думаю, более или менее ясно. А вот с Зеленским мне по-прежнему ничего не понятно. Например, как он собирается (если собирается) «выходить из-под Коломойского»? Ведь тот уверен, что «ведёт» Зеленского. Уместны ли для ситуации «Зеленский-Коломойский» аналогии с ситуацией «Путин-Березовский»? После победы на выборах 2000 года молодой российский президент сумел быстро и полностью избавиться от «покровителя». Но у Путина были (и есть) чекисты, был суровый питерский опыт и огромные президентские полномочия, прописанные в Конституции РФ 1993 года. А у Зеленского нет ни чекистов, ни сурового опыта, ни супер-полномочий.

— Я не могу с уверенностью сказать, какие договоренности и обязательства есть у Зеленского перед Коломойским. Судя по официальной информации, доступной в СМИ, там ситуация выглядит как раз наоборот: Коломойский должен Зеленскому приличную сумму денег. Из той информации, которая мне доступна из источников, знакомых с Зеленским лично, следует, что у них сугубо деловые отношения. Косвенным подтверждением этого является и то, что Зеленский работал раньше и на других каналах других олигархов. Более того, руководил крупнейшим в Украине телеканалом Интер. Но в то время никто не называл его марионеткой Фирташа или Левочкина. Людей, кстати, непосредственно причастных к приходу к власти Порошенко… В общем, сомневаюсь, что кроме сугубо деловых отношений там есть какие-либо другие…

Что касается аналогии с тандемом Путин-Березовский, то здесь необходимо учитывать ключевое различие, делающее ее не совсем уместной. А именно: в отличие от Путина, Зеленский и до президентских выборов, и даже до начала работы на канале Коломойского был уже публичной фигурой, хорошо известной в стране. Кроме того, уверен, намного более серьезные обязательства и договоренности у Путина были с так называемой «семьей» и Ельциным лично, который назначил его своим преемником и премьер-министром. Березовский же всего лишь обеспечил медиа-сопровождение и раскрутку его деятельности. А Зеленский, в отличие от Путина, никаких должностей не занимал и никому не должен за свое продвижение. В этом смысле он действительно self-made-man — человек, сделавший себя сам.

Но, повторюсь, намного яснее ситуация относительно уровня зависимости Зеленского от Коломойского станет уже после того, как он объявит ключевую пятерку своей команды. Какие имена там будут в «силовом» блоке? Логично предположить, что, если серьезная зависимость от олигарха действительно имеет место, то на ключевых постах, в частности главы СБУ, мы увидим фамилию человека, аффилированного с Коломойским. И наоборот. К тому же вы верно отметили, что «супер-полномочий», согласно украинской Конституции, у президента нет. Более того, если даже Зеленский победит, но его рейтинг «сгорит» до осени (что весьма вероятно), и он не сумеет взять существенное количество «штыков» в Верховной Раде, то мы можем стать свидетелями перехода от парламентско-президентской к парламентской форме правления. Юлия Тимошенко, кстати, уже заявила о такой цели еще полгода назад. Так что главные выборы Украину ожидают все-таки осенью, а не 21 апреля. Именно тогда во многом будет определяться судьба страны, вектор ее развития и дальнейшей интеграции.

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