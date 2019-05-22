Астана. 22 мая. КазТАГ – Очередной холодный фронт придет в Казахстан в ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Антициклон, сместившийся на западную половину Казахстана, очень быстро уйдет за его пределы, а ему на смену опять с европейской территории России начнут перемещаться холодные атмосферные фронты, с которыми ожидаются дожди с грозами, в горных районах юга и юго-востока сильные», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 23-25 мая.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-6 градусов.

«В северных, центральных и восточных областях в ближайшую ночь заморозки до -3», — сказано в сообщении.