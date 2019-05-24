Атырау. 24 мая. КазТАГ — Увеличилось количество отравившихся газом студентов в Атырау, передает корреспондент агентства.

«Вчера вечером в Атыраускую областную больницу №2 обратилось еще 9 учащихся колледжа. После обследования и оказания помощи некоторых из них отпустили домой. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее часы», — сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области в пятницу.

Напомним, 23 мая в Атырауском колледже сервиса 20 студентов отравились неизвестным газом.

Позднее в департаменте полиции (ДП) Атырауской области сообщили, по факту массового отравления студентов Атырауского колледжа сервиса начато досудебное расследование. По данным полиции, 17-летний студент этого же колледжа распылил в помещении перцовый газовый баллончик. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 (хулиганство) УК РК.