«Назарбаев: Никакого двоевластия в Казахстане не будет». «Перуашев: Лучшая профилактика протестов – не задержания, а проведение назревших реформ». «В бой идут одни «старики»: почему в Казахстане нет молодых политиков?». «Землей не торгуем»

Сетевой Казахстан 24 мая 2019г.

VLAST . KZ . «Никакого двоевластия в Казахстане не будет» — Председатель партии Nur Otan и первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ посетил Республиканский общественный штаб кандидата Касым-Жомарта ТОКАЕВА и провел селекторное совещание с руководителями региональных штабов. Он подчеркнул, что работа предвыборного штаба находится на его личном контроле. Назарбаев считает, что участие в выборах 7 кандидатов – это признак политической конкуренции в стране. Назарбаев также заверил, что никакого двоевластия в Казахстане не будет — «Все члены штаба делают большую и важную работу. Мы создали сильную команду, которая должна достичь успеха. Я продолжаю работать на благо нашей страны. Хочу подчеркнуть, что никакого двоевластия в стране допускаться не будет. Все мы будем работать на президента, которого изберет народ».

«Как голосует Казахстан?» — Голосование на парламентских и президентских выборах в Казахстане никогда не было однородным. Еще в 2004 году в регионах поддерживали тогда оппозиционный «Ак жол», а уже через десятилетие оппозиция набирала относительно высокий уровень поддержки только в Алматы. Тем не менее, электоральные предпочтения казахстанских регионов представить все же можно.

INFORMBURO . KZ . «Перуашев: Лучшая профилактика протестов – не задержания, а проведение назревших реформ» — Председатель демократической партии «Ак жол» Азат ПЕРУАШЕВ сказал, что казахстанским властям следует прислушаться к активистам, которые устраивают митинги, а не задерживать их. Заявление Азата Перуашева опубликовано на официальном сайте партии. Азат Перуашев сообщил, что партия «Ак жол» намерена повторно направить Правительству проект закона «О парламентской оппозиции».

Вадим БОРЕЙКО – «Страшилка для коррупционеров» — Заработает ли норма об ответственности руководителей госорганов за коррупционные правонарушения подчинённых? Собственно, возбуждаться не было никакой нужды: норма ответственности первых руководителей за коррупционные косяки подчинённых новостью не является, она появилась 19 лет назад. 10 марта 2000 года был подписан Указ Президента РК №357 «Об утверждении Положения о порядке прохождения государственной службы». В главе 3 «Прекращение государственной службы политическими государственными служащими» в седьмом пункте читаем: «Политические государственные служащие, являющиеся руководителями государственных органов, акимами, подают в отставку в случае совершения коррупционных преступлений подчиненными государственными служащими, занимающими руководящие должности, назначенными ими, в отношении которых имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда«.

CAMONITOR . KZ . Женис БАЙКОЖА — «К юбилею съезда, который изменил СССР и ускорил его развал» — 30 лет назад, 25 мая 1989-го, начался первый съезд народных депутатов СССР. Он вызвал огромный общественный интерес, вылившись в настоящее политическое шоу, подобного которому не было ни до, ни после. Чтобы не пропустить трансляции с заседаний (а они велись «вживую» с утра до вечера), люди брали отпуска и больничные. Тот съезд кардинально изменил не только умонастроения советских граждан, но и страну в целом, а заодно и приблизил ее распад.

«В бой идут одни «старики»: почему в Казахстане нет молодых политиков?» — Начавшийся в стране очередной электоральный цикл снова поставил «под ружье» ветеранов политической авансцены. Самому младшему из семерых кандидатов в президенты уже 55, остальным — под 60 и больше. Хотя в идеале среди участников гонки должны быть и умудренные опытом политики, и амбициозная молодежь, последней на горизонте, к сожалению, не наблюдается. Налицо поколенческий разрыв. Чем он чреват для будущего страны, нужно ли менять ситуацию, и если да, то как? Попытаемся разобраться.

IA — CENTR . RU . «Андрей Шенин: Казахстанская молодежь все больше понимает, что на Западе ее никто не ждет» — Российский эксперт, Андрей ШЕНИН — Для казахстанских студентов евразийство – это, прежде всего, некий экономический недоевропейский союз. В чем для них заключается «прелесть» ЕАЭС – свободные границы, открытость рынка труда, возможность путешествовать. Впрочем, первый барьер, с которым он сталкиваются – дорогие билеты… Могу сказать, что студенты согласились в целом с тем, что подобное разделение имеет место, что казахстанская молодежь дифференцируется по регионам Север – Юг – Восток – Запад, на это накладывается расслоение социальное, поверх этого – религиозное, а еще – по внешнеполитической ориентации и по восприятию будущего Казахстана. Таким образом, таких факторов разделения оказалось очень и очень много.

CARAVAN . KZ . «Премьер для подражания: Аскар Мамин предложил бесплатно пускать детей в музеи, театры, заповедники и на стадионы» — В конце учебного года члены кабмина озаботились детским отдыхом. – Летние каникулы дети ждут с нетерпением. В 236 загородных, 11 тысячах пришкольных, 1 750 палаточных лагерях отдохнет 71 процент детей, – рассказала министр образования и науки РК Куляш ШАМШИДИНОВА. Есть регионы, где отдохнут почти все школьники, но есть и те, кто портит статистику. Министр предлагает искать меценатов. В прошлом году они дали 504 миллиона тенге. В этом году практика будет продолжена. В Атырау и в Туркестанской области акиматам следует активнее привлекать меценатов. Необходимо провести работу по открытию 1 000 новых летних лагерей при санаториях, турбазах и национальных парках, реанимировать бездействующие лагеря, – дал поручение акимам регионов премьер-министр РК Аскар МАМИН.

«Биологический реактор под Алматы: первый тревожный звонок о возможной экологической катастрофе уже прозвучал» — Пожар на полигоне твердых бытовых отходов близ Алматы – это первый тревожный звонок о возможной экологической катастрофе. 12 лет назад Самат НУРКЕЕВ предупреждал о надвигающейся проблеме: потушить мусорные пожары будет практически невозможно, – говорил профессор. Ведь они возникают внутри полигонов на глубине. Грядущее лето может стать испытанием для жителей Алматы и бюджета страны.

KOMMERSANT . RU . «Белоруссия ищет себе нефть в Казахстане» — Белоруссия на фоне скандала с загрязнением российской нефти в нефтепроводе «Дружба» решила интенсифицировать переговоры о получении нефти из Казахстана транзитом через Россию. По мнению главы Белоруссии Александра ЛУКАШЕНКО, единственное препятствие для таких поставок — позиция России. Посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ заявил, что Казахстан готов поставлять свою нефть в Белоруссию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ сказал, что пока на уровне глав государств этот вопрос не обсуждался.

KAPITAL . KZ . «Новый подход к глобализации обсудили на Евразийском Медиа Форуме» — В Алматы состоялось открытие XVI Евразийского Медиа Форума. На повестке дня – обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиасферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряженных с новыми технологиями и искусственным интеллектом. Обширная программа форума рассчитана на три дня и включает в себя множество актуальных тем и знаковых спикеров.

KURSIV . KZ . «Рейтинг банков Казахстана по версии Kursiv» — Уровень рисков банковской системы Казахстана стабилизировался благодаря масштабной очистке балансов банков второго уровня и отзыву лицензий у проблемных игроков – такое мнение высказывают эксперты-финансисты. Тем не менее I квартал 2019 года для сектора завершился снижением основных финансовых показателей по сравнению с данными на 1 января, а конечный результат и вовсе сложился на отрицательной отметке в 50,33 млрд тенге. Лидирующую позицию по объему активов в анализируемый период сохранил за собой Народный банк Казахстана – 8,52 трлн тенге. На 1 января активы организации достигали 8,67 трлн тенге. Второе место – у Сбербанка с активами в 1,91 трлн тенге, что практически в 4,5 раза меньше, чем у лидера. Но, в отличие от Народного, банку удалось нарастить объем своих активов на 1,1% по сравнению с результатами на начало года. Обладателем третьего места стал Kaspi Bank, немного обогнавший ForteBank. Активы организации достигли 1,8 трлн тенге против 1,7 трлн тенге на начало года.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Тенденция «проедания» пенсионных накоплений становится очевидной» — Плавающий курс тенге помогает Нацбанку, управляющего пенсионными накоплениями, не только наращивать по ним инвестдоход, но и увеличивать разрыв между этим показателем и выплатами из ЕНПФ. Без такого рычага пенсионная копилка страны и в самом деле была бы обречена на истощение, на что в 2018 году указывали некоторые эксперты. После того как с негативным прогнозом о предстоящих через 5 лет проблемах с пенсионными выплатами выступила Айман ТУРСЫНХАН, уже состоялась жаркая публичная дискуссия. Дело дошло даже до угрозы судебного преследования г-жи Турсынхан со стороны Нацбанка, о чем регулятор заявил в официальном сообщении. Свою агрессивную позицию последний аргументировал тем, что эксперт не предоставил расчеты, и потребовал от Турсынхан опровержения в СМИ. Как бы то ни было, факт остается фактом – величина начисленного инвестдохода по пенсионным активам ЕНПФ в значительной степени зависит от колебаний обменного курса к тенге к доллару.

MATRITCA . KZ . «Землей не торгуем: В ВКО прокомментировали информацию о продаже земель китайцам» — Казахстанская земля была, есть и будет достоянием всей страны. Сегодня руководитель управления земельных отношений ВКО Виктория БАРСУКОВА в очередной раз подтвердила этот непреложный факт. Никакой продажи местных угодий в китайские руки в Урджарском районе Восточного Казахстана не было и нет — В данный момент на территории района выведено из госрезерва 300 га земли. На этих двух участках запланировано строительство птицефабрики. Принять участие в масштабной стройке могут, как казахстанские, так и зарубежные инвесторы. Земля будет находиться в долгосрочной аренде, о продаже речи не идет.

AZATTYQ . ORG . «Требования «принести извинения» и опасения прессозащитников» — Прессозащитная организация «Адил соз» призвала Верховный суд Казахстана пересмотреть проект нормативного постановления «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации». Медиаюристы считают, что разработчики проекта должны учесть мнение журналистского сообщества, так как ответчиками по подобным искам нередко выступают СМИ и их сотрудники. В Верховном суде сообщили, что проект вынесен на обсуждение до конца года.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.