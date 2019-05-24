Три проблемы, с которыми новому президенту Владимиру Зеленскому предстоит столкнуться

Являющийся новичком в (большой) политике бывший комик Владимир Зеленский унаследовал страну, которая все еще сталкивается с огромными проблемами. Это – продолжающаяся война и серьезные экономические трудности

Газета Sud Ouest опубликовала аналитическую статью под названием «Ukraine : Volodymyr Zelensky, les trois défis qui attendent le nouveau président» — «Украина: Владимир Зеленский, три проблемы, с которыми новому президенту предстоит столкнуться».

Зеленский (в центре) — самый молодой президент постсоветской Украины. (Фото: СЕРГЕЙ СУПИНСКИЙ AFP)

В предисловии к ней говорится так: «Являющийся новичком в (большой) политике бывший комик Владимир Зеленский унаследовал страну, которая все еще сталкивается с огромными проблемами. Это – продолжающаяся война и серьезные экономические трудности».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «В течение 20 лет он надсмехался над украинской политикой. Теперь же Владимир Зеленский, который в понедельник был приведен к присяге и официально объявлен новоизбранным президентом, столкнется с очень сложными проблемами и будет иметь дело с исключительно серьезными собеседниками — будь то Владимир Путин, Международный валютный фонд или фрондирующий политический класс.

Патовый конфликт

В ходе предвыборной кампании его главный соперник, действующий глава государства Петр Порошенко продолжал способствовать повышению риска избрания дилетанта в политике президентом в условиях войны и серьезного кризиса в отношениях с Россией.

Владимир Зеленский унаследовал конфликт, в результате которого за пять лет погибло почти 13 тысяч человек, конфликт, из-за которого Украина лишилась контроля над угольно-промышленным бассейном Донбасс и частью своей границы с Россией.

Официальный Киев и Запад обвиняют Москву в оказании военной поддержки пророссийским сепаратистам, под властью которых эти территории оказались. Российское руководство отметает такие обвинения, вопреки выводам ряда средств массовой информации, в том числе агентства AFP. Минские соглашения, заключенные в начале 2015 года под эгидой Парижа, Берлина и Москвы, снизили интенсивность боевых действий, не остановив конфликта и не предлагая политического решения.

Владимир Зеленский, хоть он и изъявил готовность вести переговоры с Владимиром Путиным, сохраняет твердую позицию: эти территории так же, как и Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, должны быть полностью возвращены без особого статуса в состав Украины. Через три дня после его избрания президентом Кремль издал указ об упрощении предоставления российского гражданства жителям украинских сепаратистских территорий, и эта инициатива рассматривается многими как испытание на крепость для нового президента.

Досрочные выборы в законодательный орган

Владимир Зеленский, выказавший желание модернизировать власть, не располагает большинством в парламенте для того, чтобы сформировать правительство или законодательно утвердить какие-либо реформы. Даже определение даты его инаугурации спровоцировало возникновение напряженности между его командой и депутатами, которые заявили, что он ведет себя «по-хамски» и не общается напрямую с ними. Депутат Сергей Высоцкий обвинил его в том, что он ведет себя, как «ребенок, который хочет, чтобы все происходило так, как он хочет».

Сразу же после своего официального вступления в должность президента Владимир Зеленский объявил о досрочных выборах, обрушиваясь — с места в карьер — на враждебный политический класс. «Я распускаю парламент», — заявил он в ходе своего инаугурационного выступления в парламенте, призывая депутатов отправить в отставку нескольких чиновников.

Его решение запустить сложную, весьма зарегулированную процедуру может вызвать юридические баталии, некоторые аналитики не исключают возникновения политического кризиса и появления хулителей нового президента, готовых обвинить его в «правовом произволе» и «узурпации власти».

Финансовый форс-мажор

В 2014 году Украина, находясь на грани финансового кризиса, воспользовалась управляемой Международным валютным фондом (МВФ) программой западной финансовой помощи. Но кредиты отпускались, образно говоря, в час по чайной ложке из-за проблем с внедрением ограничительных или же, иначе говоря, антикоррупционных мер, требуемых в качестве условия их предоставления.

Судьба ожидаемой в течение ближайших двух месяцев выплаты следующего транша (1,3 миллиарда долларов США) остается неопределенной, в результате чего возникнет сложная ситуация со счетами. Страна должна будет погасить государственный долг, исчисляемый в миллиардах долларов.

Во вторник в Киев прибывает миссия МВФ. Еще неизвестно, намеревается ли будущий президент убедить население, которое подавляющим большинством голосов избрало его на этот пост в надежде на улучшение условий жизни, согласиться на меры жесткой экономии, в то время как Украина и так является одной из беднейших в Европе стран и только-только восстанавливается после экономического коллапса 2014-2015 годов.

В ходе состоявшейся недавно встречи с банкирами Владимир Зеленский заявил, что «необходимо искать компромисс с МВФ». Новость об этом со ссылкой на источник сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

С другой стороны, он твердо настроен на борьбу с коррупцией, то есть на осуществление деяния, прежде прочего требуемого представителями Запада, которые в последние годы не скрывали своего раздражения отсутствием на Украине прогресса в борьбе с этим злом».

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