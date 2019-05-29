Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ — Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин избран председателем совета Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Совет Евразийского банка развития избрал премьер-министра РК Аскара Мамина председателем совета. Под председательством (…) Аскара Мамина состоялось заседание совета Евразийского банка развития», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Также сообщается, что в работе заседания приняли участие члены совета ЕАБР: первый заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр финансов РФ Антон Силуанов, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан – министр финансов Алихан Смаилов, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, министр финансов Республики Беларусь Максим Ермолович, министр финансов Кыргызской Республики Бактыгуль Жеенбаева, министр финансов Республики Таджикистан Файзиддин Каххорзода.

«В ходе заседания подведены итоги работы банка за 2018 год, рассмотрены вопросы реализации интеграционных проектов, нацеленных на содействие развитию торгово-экономических связей и инвестиционной деятельности между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — следует из сообщения.

Мамин отметил, что ЕАБР вносит свой вклад в развитие сотрудничества государств-членов ЕАЭС и финансирование совместных проектов.

«Общая задача – поднять эффективность наших интеграционных инвестиционных проектов», — подчеркнул Мамин.

Как сообщается, на сегодня портфель банка составляет 85 проектов на сумму $3,5 млрд. Порядка 40% всех проектов реализуются на территории Казахстана. В 2018 году ЕАБР были одобрены 29 новых проектов на общую сумму $1,4 млрд, в том числе модернизация производственных процессов ТОО «Богатырь Комир» на 197 млн евро в Павлодарской области, строительство автомобильного пункта пропуска «Нур Жолы» на Т32 млрд в Алматинской области, строительство гидроэлектростанции на Т22 млрд в Туркестанской области. В 2019 году будет профинансировано строительство ветровой электростанции в районе города Ерейментау мощностью 50 МВт.

В марте текущего года международное агентство Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг Евразийского банка развития до уровня «BBB».