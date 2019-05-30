Корейский медцентр оштрафован за оказание услуг без лицензии в Алматы

Алматы. 30 мая. КазТАГ – В Алматы оштрафовано ТОО «Korea Vision Almaty» за оказание медицинских услуг без лицензии, сообщает городской департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

«Гражданка Н., следуя такой рассылке (распространяемой в соцсетях и мессенджерах – КазТАГ) обратилась в ТОО «Korea Vision Almaty», где проводили консультацию иностранные специалисты из Южной Кореи, после чего она обратилась в департамент проверить законность оказываемых медицинских услуг. (…) Департаментом приняты меры: за отсутствие государственной лицензии наложен штраф на сумму Т50,5 тыс., и распространение рекламы об оказании медицинских услуг штраф на сумму 252,5 тыс.», — говорится в сообщении департамента в четверг.

При этом поясняется, что по государственной базе данных «Е-лицензирование» департамент установил, что ТОО «Korea Vision Almaty» не имеет государственную лицензию и приложение к ней для оказания консультативно-диагностической медицинской помощи по специальностям «Гастроэнтерология» и «Кардиология».

Кроме того, сообщается, что у специалистов из Южной Кореи не было допуска к клинической практике в Казахстане.

«Сообщаем, что иностранным специалистам из Южной Кореи департаментом не выдавался сертификат специалиста для допуска к клинической практике, поскольку государственную услугу «Допуск иностранных специалистов к клинической практике, за исключением приглашенных к осуществлению профессиональной медицинской деятельности в Национальном холдинге в области здравоохранения и его дочерних организациях, а также Назарбаев Университете или его медицинских организациях, медицинских организациях управления делами президента Республики Казахстан» оказывает департамент», — говорится в сообщении.

По информации департамента, в Алматы участились жалобы на предоставление медицинских услуг населению иностранными специалистами, которые не имеют сертификата специалиста для допуска к клинической практике в связи с чем департамент призывал жителей города «внимательно относиться к выбору медицинской организации и врачей, доверяя им свое здоровье».