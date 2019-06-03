Ученому из Казахстана впервые присуждена медаль Российской академии наук в области общей биологии

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Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ — Ученому из Казахстана впервые присуждена медаль Российской академии наук (РАН) в области общей биологии, сообщает «Елорда Инфо».

«Российская академия наук подвела итоги конкурса 2018 года на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых за лучшие научные работы. Впервые медаль Российской академии наук в области общей биологии присуждена молодому ученому из Казахстана. Кандидат биологических наук Максат Жабагин и кандидат биологических наук Анастасия Агджоян удостоены медали Российской академии наук с премиями в области общей биологии за цикл работ «Изучение генофондов малоизученных тюркоязычных народов Евразии: от Крыма до Центральной Азии», — говорится в сообщении в понедельник.

По словам Максата Жабагина, цикл их работ посвящен чрезвычайно актуальной тематике – получению новых знаний о генофонде коренных народов Крыма и Центральной Азии.

«Изучение процесса формирования генофонда этих народов позволяет глубже и лучше понимать их этногенез. Результаты исследований имеют также прикладной аспект для развития персонализированной медицины и генетической криминалистики. Генофонды разных регионов отличаются друг от друга, поэтому необходимо детально изучать генетическое разнообразие популяций», — прокомментировал новость Жабагин.

Как сообщается, Жабагин – выпускник Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, обладатель международной стипендии президента Республики Казахстан «Болашак», стипендии Назарбаев Университета «Талап» для талантливых ученых.

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В 2017 году Жабагин защитил диссертацию на тему «Анализ связи полиморфизма Y-хромосомы и родоплеменной структуры в казахской популяции». В 2019 году министерством образования и науки (МОН) РК молодому ученому присуждена степень доктора философии (PhD) по специальности «Биология».

В марте 2018 года Жабагин приступил к организации новой лаборатории генетики человека при РГП «Национальный центр биотехнологии» комитета науки МОН РК.

Российская академия наук является высшей научной организацией Российской Федерации. В этом году ей исполнилось 295 лет. Присуждение награды уровня Академии наук является высоким признанием и большим шагом на творческом пути молодого ученого, определяющего его как перспективного и выдающегося деятеля науки. Ежегодно на конкурс представляется более 500 работ молодых ученых по 19 научным направлениям почти со всех регионов России.

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