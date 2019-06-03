«После дебатов: робкий шаг, но главное – он сделан»

Сетевые СМИ о теледебатах кандидатов в президенты РК

«Претенденты и доверенные лица. В Казахстане прошли теледебаты кандидатов» — Почти полтора часа в эфире и 41 миллион тенге на организацию. 29 мая в Казахстане прошли теледебаты кандидатов в президенты, вторые по счету в новейшей истории Казахстана (первые были в 2005 году). В канун президентских выборов в эфир вышли четверо из претендентов на основной пост в стране. Троих представляли доверенные лица.

О том, что действующего президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, выдвинутого партией власти «Нур Отан», будет представлять член партии и депутат мажилиса Маулен АШИМБАЕВ, а кандидата партии «Ак жол» Данию ЕСПАЕВУ — лидер партии Азат ПЕРУАШЕВ, было заявлено в день проведения дебатов. О том, что Толеутай РАХИМБЕКОВ от партии «Ауыл» так же не появится на дебатах, стало известно в момент начала прямой трансляции. Его представлял Али БЕКТАЕВ, председатель партии.

Кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл АХМЕТБЕКОВ, кандидат от общественного движения «Улт тагдыры» Амиржан КОСАНОВ, выдвинутый Федерацией профсоюзов Казахстана Амангельды ТАСПИХОВ и Садыбек ТУГЕЛ от республиканского движения «Ұлы дала қырандары» презентовали свои программы лично.

«Айдос Сарым: Некоторым кандидатам стоило лучше подготовиться к дебатам» — Не все участники дебатов использовали свой шанс ярко заявить о себе, отметил политолог Айдос САРЫМ — «На мой взгляд, при просмотре дебатов было заметно деление выступающих на две группы – тех, кто готовился, и тех, кто не проявил своё умение публичных выступлений. То есть был косноязычным, а главное – не попытался использовать шанс телевизионного прямого эфира, чтобы запомниться яркими высказываниями«.

Политолог отметил также ещё два самых ярких впечатления от теледебатов — «Это самые казахские выборы в том смысле, что кандидаты прекрасно понимают, что ядерная часть электората говорит на казахском языке. Поэтому политики осознанно часто обращались к ним. И это самая партийная электоральная кампания в Казахстане. Мне кажется, большинство партий продвигают даже не столько кандидатов, а партийные бренды. Таким образом, выборы президента партии используют для своего продвижения в преддверии выборов в Мажилис«.

Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Теледебаты кандидатов в президенты РК: Главное не участие, а победа?» — В первую очередь следует отметить, что дебаты проходили преимущественно на казахском языке. Это явный сигнал перемен в казахстанском общественно-политическом пространстве: язык политической конкуренции и публичной сферы отныне казахский. Примечательно, что каких-то конфронтационных линий, раскола, острых противоречий в ходе дебатов не обозначилось — исключение составила пикировка национал-патриота Амиржана КОСАНОВА и коммуниста Жамбыла АХМЕТБЕКОВА. Очевидно, это свидетельствует о консенсусе различных политических сил в Казахстане. Повестки кандидатов в целом схожие, не противоречащие, а скорее, дополняющие друг друга. Однако самую сильную позицию продемонстрировал, безусловно, Маулен АШИМБАЕВ.

Заметно, что на национал-патриотическом пятачке обозначилась острая конкуренция между Садыбеком ТУГЕЛОМ и Косановым. Причём если агитационная кампания Тугела до недавнего времени выглядела довольно сумбурной и экстравагантной, то в формате теледебатов он неожиданно раскрыл свои сильные стороны. Расшитый золотом чапан и камча, которой кандидат время от времени сотрясал, в соединении с традиционалистской и патриархальной риторикой выглядели аутентично и вполне уместно. Не исключено, что образ Тугела, отсылающий к архетипу почтенного «агашки», и его консервативные тезисы могут оказаться гораздо более близкими и внятными целевой аудитории национал-патриотов, нежели подчеркнуто вестернизированный имидж и протестная риторика Косанова. Неудивительно, почему самое очевидное идеологическое размежевание в ходе дебатов наметилось между Косановым и Ахметбековым.

Подводя итоги дебатов, можно сказать, что победил в них… не присутствовавший Токаев. Во-первых, сама готовность власти к открытой конкурентной дискуссии уже обеспечила ей некое моральное преимущество, стала своего рода демонстрацией уверенности и силы. Это уже плюс кандидату от партии власти. Во-вторых, Ашимбаев, представлявший Токаева в качестве главы его штаба, выглядел наиболее выигрышно не только с визуальной точки зрения (хотя и это немаловажно), но и в отношении смысловой насыщенности, структурированности, логичности выступления. В-третьих, Токаев и Ашимбаев ещё раз продемонстрировали стиль казахстанской власти — рациональный, без экзальтации и популизма. Наконец, Токаев ещё раз предстал как политик с общенациональной повесткой, объединяющий различные социальные страты и группы, одним словом, представляющий интересы всех казахстанцев.

«Что показали предвыборные дебаты кандидатов в президенты РК» — Своим мнением о важности и необходимости состоявшихся предвыборных дебатов кандидатов в президенты РК с журналистом Zakon.kz поделилась руководитель представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) в городе Алматы Асель АБЕН — Избиратели могли воочию увидеть и услышать своих кандидатов. Узнать их мнения и позицию в отношении определенных моментов, которые актуальны для общества. И, на мой взгляд, выступления кандидатов были довольно динамичными, содержательными. Они выдержали регламент времени, и было видно, что все кандидаты подготовлены. Ими поднимались очень острые вопросы, которые сегодня волнуют казахстанское общество. В основном поднимались вопросы социального характера – развитие аула, проблема занятости населения и т.д. И казахстанцы могли понять, как тот или иной кандидат будет решать все эти вопросы.

Также, по ее мнению, немаловажным фактором было то, что многие кандидаты в президенты вели дискуссию на государственном языке. Это говорит о том, что казахский язык уже приобретает статус общественно-политической значимости и активно используется в политическом поле.

Аскар КУБАЙЖАНОВ – «Предвыборная гонка: что показали публичные дебаты?» — Политолог Марат ШИБУТОВ считает, что дебаты прошли ровно, а все участники предвыборных прений остались удовлетворены результатами — В первую очередь, необходимо понимать, что в казахстанской политике избегают публичных конфликтов. Поэтому дебатёры не стали сильно критиковать друг друга. Кандидаты больше старались изложить собственную позицию, нежели уязвить противника. Надо понимать, что парламент у нас — место для дискуссий, поэтому сенаторы и депутаты — Ашимбаев, Перуашев и Бектаев — смотрелись лучше.

Эффект прямого эфира не заменят никакие «эрзацы», считает политолог Аскар НУРША. Отсутствие фаворита на прениях не только не снижает ценности дебатов, а наоборот, дает возможность другим «соискателям» проявить себя — Мы увидели, кто как держится, кто умеет вести дебаты, а кто нет. Думаю, умение вести дебаты и побеждать в них — ключевая компетенция современного политика. И это надо понимать партиям и общественным объединениям, выдвигающим своих кандидатов. Кто думает иначе, наивен. Для кого-то отсутствие фаворита снижает ценность дебатов. Но если мыслить стратегически, для оставшихся это большая возможность дать избирателю узнать себя и добиться их расположения. По его мнению, прошедшие дебаты подчеркнули значение казахского языка как языка актуальной политики.

Дамир СЕРИКПАЕВ — «Досым Сатпаев о дебатах: «Великолепная семёрка» или «Белоснежка и семь гномов»?» — Предвыборные дебаты и предстоящие президентские выборы обсудили в Алматы на открывшемся в четверг, 30 мая, XV Международном PR-Форуме.

Политолог, директор Группы оценки рисков Досым САТПАЕВ — На официальном уровне семерых заявленных кандидатов подают как великолепную семёрку из самураев, но, на мой взгляд, они больше напоминают Белоснежку и семь гномов, у которых были свои прозвища – Профессор, Ворчун, Чихун и так далее… Наши кандидаты заняли определённые ниши, за пределы которых они выходить не хотят. Каждый декларировал то, чего в целом мы от них и ожидали. Самое интересное, что мы вчера увидели, – это казахстанское политическое ноу-хау: из семи кандидатов не было трёх, вместо них были их доверенные лица. Как я пошутил, такими темпами мы скоро и выборы по доверенности проводить будем.

Руководитель ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА — Мы впервые выбираем нового президента, и лучше пусть будет это, чем ничего. Что мне понравилось – практически все кандидаты и их представители отыграли тему аулов, потому что её раньше вообще практически не было. А это работает для сельского электората. Что касается самой коммуникации, то было бы хорошо, если бы были известны цифры: сколько людей посмотрело трансляцию дебатов, сколько зрителей зашло и когда они переключили кнопку, на каком из кандидатов было больше всего включений. Возможно, смотрело много, но точной статистики у нас нет, так что мы не можем говорить о конкретных цифрах — много было просмотров или мало.

Мади АЛИМОВ — «После дебатов: робкий шаг, но главное – он сделан» — Еще одно обстоятельство, на которое нельзя было не обратить внимания, – это то, что большую часть времени участники дебатов говорили на казахском языке. Довольно непривычное явление. В то же время оно отражает этнический состав населения Казахстана на сегодняшний день. То есть политический фон в нашей стране становится все более казахским. Процесс объективный и неизбежный. Другой вопрос, как это воспринял русскоязычный электорат.

Да, вчерашним дебатам порой не хватало динамизма, ее участники выглядели скованными. Даже Амиржан КОСАНОВ, имеющий реноме мастера вербальной эквилибристики, смотрелся не очень убедительно. Впрочем, то же самое можно сказать и про Маулена АШИМБАЕВА. Хотя, возможно, как человек, имеющий колоссальный опыт работы на политических должностях и понимающий, что представляемый им кандидат при любом раскладе является фаворитом президентской гонки, он решил, что называется, не пережимать.

Дебаты прошли, впечатления от них у казахстанцев остались самые противоречивые. Но важнее другое – заложен первый камень в фундамент процесса формирования цивилизованной политической традиции. Во всяком случае, очень хотелось бы на это надеяться. Рано или поздно политическая жизнь в Казахстане должна перестать быть чем-то келейным, проходящим за закрытыми дверями властных кабинетов. В нее должны включаться все более широкие сегменты нашего общества. А еще необходима полноценная обратная связь, политические партии и конкретные политики должны опираться на реальную социальную базу. Только в этом случае их программы и целевые установки получат конкретное наполнение и перестанут восприниматься обществом и гражданами (которые и есть избиратели) как нечто абстрактное или эфемерное. Вот тогда и начнется то, что принято называть политической модернизацией.

Первый шаг сделан. Пусть и не очень впечатляющий, но все же. Последуют ли за ним другие? Как говорится, поживем — увидим. Ждать осталось немного…

«Можно ли считать дебаты состоявшимися, если не было трех кандидатов» — На этот вопрос ответил министр информации и общественного развития Даурен АБАЕВ — Я думаю, дебаты состоялись. И несмотря на отсутствие некоторых кандидатов, проблем с представительностью не было, ведь доверенным лицами выступили не люди с улицы, а три руководителя партий, две из которых представлены в парламенте.