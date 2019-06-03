Экс-начальник колонии и его бывший зам осуждены на длительный срок за взятку в Таразе

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Астана. 3 июня. КазТАГ – Экс-руководитель исправительного учреждения ЖД 158/7 ДУИС по Жамбылской области и его бывший заместитель осуждены на длительный срок за взятку в Таразе, сообщает пресс-служба агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«31 мая приговором суда №2 города Тараз руководитель учреждения признан виновным в получении взятки и осужден к семи годам шести месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе. Он также лишен специального звания «подполковник юстиции». Соучастник преступления – заместитель руководителя – осужден к семи годам лишения свободы также с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе и лишением специального звания «капитан юстиции», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как уточнили в ведомстве, указанные лица признаны виновными в получении взятки от индивидуального предпринимателя.

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