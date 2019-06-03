Многодетные матери у Акорды и правительства требуют встречи с Токаевым, Назарбаевым и Маминым

Астана. 3 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Многодетные матери у Акорды и правительства требуют встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Аскаром Маминым.

Десятки женщин сначала пришли к стенам Акорды, затем переместились на площадку между зданием правительства и парламентом.

Многодетные матери требуют решения накопившихся проблем, выполнения ранее данных обещаний, касающихся жилья.

На встречу к ним прибыл аким Нур-Султана Бахыт Султанов, вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, а также министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев. Они предложили женщинам по-отдельности пройти в помещение для обсуждения проблем каждой индивидуально, на что многодетные матери ответили отказом, подчеркнув, что никуда не уйдут, пока к ним не выйдут Токаев, Назарбаев или Мамин.

На вопросы о том, когда будут решены озвучиваемые многодетными матерями, представители власти заверяют, что проблемы поэтапно решаются. Однако сами женщины эти утверждения опровергают, подчеркивая, что проблемы еще не решены.

Рядом с местом сбора женщин находится большое количество силовиков. В частности, корреспондент агентства, который работает на месте событий, наблюдал прибытие нескольких полицейских автобусов.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы.

На этом фоне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил прежнее правительство страны под руководством экс-премьера Бакытжана Сагинтаева в отставку. Новое правительство возглавил бывший первый вице-премьер Аскар Мамин.