Филологическая экспертиза назначена в суде по иску Мусабаева к Ниязову

Алматы. 3 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Филологическая экспертиза назначена в суде по иску сенатора Талгата Мусабаева к предпринимателю Бахту Ниязову.

«Суд определил назначить по данному делу судебную психолого-филологическую экспертизу, производство которой поручить экспертам филиала Центра судебной экспертизы минюста РК – института судебных экспертиз по Алматы», — сообщила судья Бостандыкского райсуда по гражданским делам Алматы Татьяна Черныш в ходе судебного заседания в понедельник.

Как следует из документа, перед экспертами будет поставлены вопросы, содержатся ли в обращении Ниязова в партию Nur Otan сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Мусабаева, а также содержит ли оно негативную информацию об истце, в какой форме она выражается и какова общая направленность и цель данного обращения.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны истца, заявленное им на предыдущем судебном заседании.

«Мы ставим для исследования весь объем документов (…) и требуем производства экспертизы, чтобы в действительности разрешить данный вопрос там, где требуются специальные познания», — подчеркнул свои требования представитель Мусабаева Сункар Нурмагамбетов.

В свою очередь представитель Ниязова Жанна Уразбахова заявила, что не видит необходимости в подобной экспертизе.

«В материалах дела есть заключения специалистов, они будут участвовать в главном судебном разбирательстве, вопросы для них подготовлены», — полагает она.

В тоже время суд не стал принимать «меры правового характера» в отношении СМИ, как того требовала сторона истца.

«Мы не против, в общем-то гласности, но публикации (по данному процессу в соцсетях и СМИ – КазТАГ) мы рассматриваем как некое давление и предрешение судебного акта, так как в них идет обсуждение всех участников процесса. На основании вышеизложенного просим принять меры правового характера в отношении Ниязова и (…) непосредственно КазТАГ. На сегодня КазТАГ продолжает сопровождать процесс, детали процесса, указывает заголовки сами понимаете какие. Мы пытаемся с некоторыми СМИ бороться, выразили недоверие «31 каналу», КазТАГу, есть некоторые шероховатости с Nur.kz, потому что мы после каждого заседания адресуем им наш пресс-релиз, но они открыто и нагло его игнорируют, выбирают нужные части и публикуют в двух-трех строчках в противовес трем-четырем абзацам оппонента», — заявил Нурмагамбетов.

«Суд совещаясь на месте, определил допустить к участию в заседании СМИ. Но еще раз всех предупреждаю: никаких комментариев по делу не публиковать. Себя запретить снимать я не могу, но, если сторона возражает, сделайте так, чтобы их не снимали и ни слова о них не говорили», — подвела черту судья Черныш.

Напомним, в Бостандыкском районном суде по гражданским делам Алматы продолжается судебное разбирательство по иску Мусабаева к Ниязову. Поводом для подачи иска стало письмо Ниязова в аппарат партии Nur Otan, в котором он попросил дать этическую оценку действиям сенатора и члена партии Мусабаева, который, по мнению бизнесмена, использует свои служебные полномочия в разрешении бизнес-конфликта между ним и родственниками сенатора. Мусабаев в свою очередь счел эти слова умалением его чести и достоинства и подал иск в суд.

В связи с назначением судебной психолого-филологической экспертизы рассмотрение дела по существу отложено.