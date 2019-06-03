Астана. 3 июня. КазТАГ – Многодетная мать упала в обморок во время полицейского оцепления у Акорды, передает корреспондент агентства.

Во время перепалки многодетных матерей с министром труда и социальной защиты населения Бердыбеком Сапарбаевым одна из женщин, которые пришли на встречу к президенту Касым-Жомарту Токаеву, первому президенту Нурсултану Назарбаеву и премьер-министру Аскару Мамину потеряла сознание. На месте присутствовали врачи, которые увезли пострадавшую.

«Вы что, хотите, чтобы все мы умерли здесь? Хорошо! Давайте мы все здесь умрем!» — сказала Сапарбаеву одна из женщин.

Женщины настроены оставаться на площади у Акорды. Многодетные матери возмущены заявлением одного из присутствующих лиц в штатском, что «нужно обратиться в КНБ, так как собравшихся специально сагитировали».

«Прекратите нас запугивать! Никто нас не наслал сюда! Они нас решили напугать КНБ? Никто нас не призывал сюда приходить! Мы сами пришли! Мы никуда не уйдем», — прозвучало в толпе женщин.

Женщины скандируют «Астана», требования отставки правительства и поют хором старый гимн «Казахстана».

Кто-то пытался пронести многодетным матерям воду, но полиция препятствует таким попыткам.

«Они пытаются замучить нас жаждой», — прокомментировали действия силовиков в толпе многодетных матерей.

Ранее сообщалось, что десятки женщин сначала пришли к стенам «Акорды», затем переместились на площадку между зданием правительства и парламентом. На встречу к ним прибыл аким Нур-Султана Бахыт Султанов, вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, а также министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев. Они предложили женщинам по-отдельности пройти в помещение для обсуждения проблем каждой индивидуально, на что многодетные матери ответили отказом, подчеркнув, что никуда не уйдут, пока к ним не выйдут Токаев, Назарбаев или Мамин. На вопросы о том, когда будут решены озвучиваемые многодетными матерями проблемы, представители власти заверяют, что проблемы поэтапно решаются. Однако сами женщины эти утверждения опровергают, подчеркивая, что проблемы еще не решены.

Когда женщины попытались вновь выдвинутся в сторону Акорды, полиция преградила им дорогу, а затем и вовсе взяла многодетных матерей в оцепление.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы.

На этом фоне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил прежнее правительство страны под руководством экс-премьера Бакытжана Сагинтаева в отставку. Новое правительство возглавил бывший первый вице-премьер Аскар Мамин.