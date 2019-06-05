Алматы. 5 июня. КазТАГ – Всемирный банк (ВБ) прогнозирует замедление роста мировой экономики на фоне рисков существенных сбоев, сообщает пресс-служба ООН.

«Мы прогнозируем снижение экономического роста в странах с развитой экономикой в 2019 и 2020 годах. Согласно прогнозам, экономический рост в этих странах снизится с 2,1% в 2018 году до 1,7% в 2019 году и замедлится дальше до 1,5% в 2020 году», — сообщила главный экономист департамента перспектив глобальной экономики ВБ Екатерина Вашакмадзе.

Она уточнила, что в США ожидается замедление экономической активности с 2,9% в 2018 году до 2,5% в 2019 году, а также пояснила, что «в основном, это из-за эффекта замедленного действия, ужесточения денежной политики на фоне ограничений в сфере предложения».

«Замедление темпа роста до 1,6% в 2020 году обусловлено главным образом постепенно снижающимся эффектом налоговых послаблений, которые были осуществлены раннее. В зоне евро, снижение темпа экономического роста с 1,8% в 2018 году до 1,2% в 2019 году ожидает ухудшающие экономические показатели, особенно в области торговли и обрабатывающей промышленности. Ожидается, что экономическая деятельность чуть-чуть восстановится в 2020 году, но несущественно – лишь до 1,4% на фоне ограниченных рычагов экономической политики», — добавила эксперт.

Спикер выделила три основных риска для мировой экономики.

«Самый большой риск – рост торговых барьеров. Второй риск – повторение финансовых потрясений, которые повлияли на многие экономики в прошлом году. А также более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупных игроков. Здесь мы подразумеваем США, Еврозону и Китай. Если спад в этих трех экономиках будет сильнее, чем он прогнозируется, через разные каналы эти шоки будут передаваться всем. А шоки – это воздействие на финансовые потоки, торговлю, денежные перечисления. Один из главных шоков – ослабление доверия инвесторов. А для нашего региона (России и Центральной Азии – КазТАГ) важным фактором является и положение на рынках сырьевых продуктов – как цен, так и объемов предложения и спроса. Вот основные каналы, через которые шоки, потрясения, могут передаваться экономикам нашего региона», — сказала Вашакмадзе.