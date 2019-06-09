Отказаться от пластиковых соломинок и пластиковых пакетов призвали в ООН

Алматы. 9 июня. КазТАГ — Отказаться от пластиковых соломинок и пластиковых пакетов призвали в Организации Объединенных Наций (ООН), передает корреспондент агентства.

«Резкий рост чрезмерного использования пластика привел к глобальной экологической катастрофе. (…) Если вы хотите помочь в решении проблемы загрязнения пластиком, присоединяйтесь к кампании, которую запустила председатель генассамблеи (ООН Мария Фернанда Эспиноса – КазТАГ), – откажитесь от пластиковых соломинок и пластиковых пакетов», — говорится в сообщении на сайте «Новости ООН».

По данным организации, ежегодно в океан попадает около 13 млн тонн пластика, что, помимо прочего, ведет к гибели 100 тыс. морских животных.

«Несмотря на то, что большинство пластиковых изделий не разлагаются в течение десятилетий или даже столетий, те, которые подвержены разложению, в конечном итоге превращаются в микропластик, потребляемый рыбой и другими морскими животными, и попадают на стол к человеку», — подчеркивается в сообщении.

Также в ООН в этом году, отмечая Всемирный день океанов, призывают взглянуть на проблему здоровья морей через призму гендерного равноправия.

«В мире 1,2 млн моряков и лишь 2% из них – женщины. Среди ученых, занимающихся проблемами Мирового океана, женщины составляют 38%. (…) Все вопросы, связанные с океаном, такие как – морские научные исследования, рыболовство, труд на море, миграция морем и другие в равной степени касаются мужчин и женщин, а решения принимают, в основном, мужчины. Негативные аспекты – например, торговля людьми – представляет для жительниц планеты даже большую угрозу, но к ним редко обращаются за советом, разрабатывая программу борьбы с этим явлением. В ООН настаивают на необходимости расширить права и возможности женщин и девочек во всех областях, связанных с океаном», — призвали в ООН.

Как отмечается, эксперты напоминают, что океан служит источником средств к существованию для 3 млрд человек, при этом его флора и фауна подвергаются мощному воздействию разных неблагоприятных факторов – от изменения климата до загрязнения, уничтожения прибрежных мест обитания и чрезмерной эксплуатации морской фауны.

«Примерно треть популяции промысловых рыб подвергается чрезмерному лову, в опасности находятся многие другие виды – от альбатросов до черепах. (…) Состояние океанов никогда не было столь угрожающим, как сейчас», — предупреждал человечество генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в выпущенном в прошлом году докладе, посвященном Мировому океану.

Кроме того, в ООН напомнили, что одна из целей в области устойчивого развития, четырнадцатая, направлена на сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов для устойчивого развития.