Косанов тоже швырнул вазу мимо цели 10.06.2019 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 489 0 Пётр Своик: «Преемственность на выборах осуществлена, а с благополучием и прогрессом будут вопросы» Похожие материалы: ЦИК на основе предварительных итогов объявил Токаева победителем выборов Косанов: Токаев подтвердил намерения вести диалог с обществом, терпимость к инакомыслию «Кто и как выбирал ханов в казахской степи: мифы и правда». «Амиржан Косанов: Я думаю, что при честном раскладе второй тур неизбежен». «В Казахстане появится департамент добропорядочности». «Важнее быть казахом, нежели мусульманином» Косанов заявил об отсутствии претензий на фоне многочисленных заявлений о нарушениях Перед выборами: массовые игры и игры с массами