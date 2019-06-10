Два «золота» юниорского ЧМ по тяжелой атлетике, футбольная сборная РК в роли «груши», новый-старый палуан №1 Казахстана, успех шахматиста Рината Джумабаева и ожидаемая победа Геннадия Головкина

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: «избиение младенцев» в Брюсселе

Национальная сборная Казахстана ожидаемо проиграла команде Бельгии, возглавляющей текущий рейтинг ФИФА, в матче отборочного турнира к Евро-2020. Встреча прошла в Брюсселе при подавляющем преимуществе хозяев поля, которые забили три безответных мяча, а вполне могли и больше.

На снимке: Исламбек Куат (№5) в матче с бельгийцами (фото с сайта КФФ)

Особенно показательным стал первый тайм, в котором казахстанские футболисты лишь считанное количество раз смогли перейти за центральную линию. Все остальное время игра проходила на половине поля нашей команды. До перерыва бельгийцы дважды отправили мяч в ворота Дмитрия Непогодова, упустили еще несколько голевых моментов, а в ряде эпизодов выручил голкипер, который и был самым заметным игроком в составе сборной Казахстана.

В начале второго тайма хозяева довели счет до 3:0 и после этого сбавили обороты. У наших футболистов появилась возможность временами переходить в атаку и на 70-й минуте они наконец-то нанесли первый удар по воротам соперника. Потом было еще несколько таких ударов, но в основном с дальних дистанций и не очень опасных. В общем, бельгийцы довольно спокойно и уверенно сохранили счет.

В группе I состоялись еще два матча. Шотландцы в родных стенах одержали непростую победу над киприотами – 2:1, а россияне не оставили камня на камне от откровенно слабой команды Сан-Марино – 9:0. Кстати, с последней наша сборная и сыграет завтра на стадионе «Астана-Арена». Начало в 20.00. В этот же день бельгийцы будут принимать шотландцев, а россияне – киприотов.

Положение в группе после трех туров: Бельгия – 9 очков, Россия и Шотландия – по 6. Кипр и Казахстан – по 3, Сан-Марино – 0.

Казах куреси: борец из ВКО – двукратный чемпион «Казахстан барысы»

В девятый раз прошел финал «Казахстан Барысы», главного республиканского турнира по национальной борьбе. В нем приняли участие 33 палуана – по два сильнейших из каждого региона страны и победитель «Аскер Барысы», то есть лучший среди сотрудников силовых органов. Согласно положению, в нынешнем финале, минуя отборочный этап, имел право выступать и победитель прошлого года карагандинец Ержан Шынкеев, однако из-за полученной травмы он вынужден был отказаться. Как обычно, организаторы учредили приличный призовой фонд: за первое место – 25 миллионов тенге (плюс 3,5 миллиона тренеру), за второе – 5,5, за третье – 1,8 миллиона.

На снимке: Айбек Нугымаров со своим тренером (фото с сайта «Казахстан Барысы»)

До решающей схватки за главный приз добрались два представителя Восточно-Казахстанской области – победитель «Казахстан-Барысы-2013» Айбек Нугымаров и прошлогодний финалист Ерасыл Кажыбаев (кстати, самый тяжелый из участников – его вес превышает полтора центнера). Поединок завершился в пользу Нугымарова, который стал теперь уже двукратным чемпионом.

Рекордсменом же является Бейбит Ыстыбаев из Жамбылской области, трижды выигрывавший этот титул. По разу праздновали успех Улан Рыскул из Алматинской области, Мухит Турсынов из ВКО, Еламан Ергалиев из Кызылординской области и уже упомянутый Ержан Шынкеев. Кстати, недавно Ергалиев был уличен в применении допинга, но случилось это спустя полтора года после его победы и во время соревнований по дзюдо, а потому титул чемпиона «Казахстан Барысы» за ним сохранен.

Тяжелая атлетика: с медалями, но с невысокими результатами

По итогам чемпионата мира среди юниоров, который на сей раз принимал город Сува (Фиджи), казахстанские штангисты завоевали две золотые и одну серебряную медаль.

На снимке: Дарья Ахмерова (фото с сайта Международной федерации тяжелой атлетики)

Обе награды высшей пробы завоевали наши девушки – Карина Кузганбаева (до 81 кг) и Дарья Ахмерова (до 87 кг). Правда, переоценивать их успех не стоит. Например, Кузганбаева набрала в сумме двух упражнений 224 кг – это меньше, чем подняли китаянки, победившие в гораздо более легких весах до 64 и до 71 кг. Ненамного лучше результат Ахмеровой (236 кг), которая выступала в более тяжелой категории, чем Кузганбаева, причем у нее были лишь три соперницы. В общем, уровень конкуренции в их весах оказался довольно низким.

В мужском турнире серебряным призером стал Артем Антропов (до 96 кг). В сумме он набрал 352 кг, проиграв победителю египтянину Саиду Али-Ахмеду 13 килограммов. Чтобы можно было ориентироваться в результатах, скажем, что юниорский мировой рекорд в данной весовой категории составляет 397 кг. Это с одной стороны. А с другой, Илья Ильин, выступая в эти же дни в аналогичном весе на одном из международных турниров, поднял в сумме 350 кг, то есть, меньше, чем юниор Антропов. Для сравнения: прежде принадлежавший Ильину мировой рекорд в категории до 94 кг составлял 418 кг. Этот результат он показал на Олимпиаде в Лондоне.

Бокс: соперник не ахти какой, но победа есть победа

В поединке, который состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке, казахстанец Геннадий Головкин нокаутировал 35-летнего канадского средневеса Стива Роллса. Хотя этот темнокожий боксер ранее ни разу не проигрывал на профессиональном ринге, назвать его сильным соперником сложно. В известном рейтинге Boxrec он до боя располагался на 81-й позиции среди бойцов данной весовой категории, сразу за нашим Мейиримом Нурсултановым (кстати, 70-м идет Жанибек Алимханулы, чемпион мира среди любителей 2013 года), тогда как Головкин – на 2-й, после мексиканца Сауля Альвареса, поражение от которого лишило Геннадия всех принадлежавших ему титулов. Поэтому все эксперты безоговорочно отдавали победу казахстанцу, а многие считали, что его оппонент не протянет и пяти-шести раундов.

На деле Головкину оказалось достаточно и четырех. Правда, во втором и третьем показалось, что ему придется непросто – во всяком случае, он пропустил несколько сильных ударов. Но затем все встало на свои места, и после первого же серьезного натиска Геннадия канадец оказался в нокауте.

Шахматы: Ринат Джумабаев завоевал путевку на Кубок мира

В Ташкенте прошел зональный отборочный турнир (для стран Центральной Азии), на котором разыгрывались две мужские и одна женская путевки на розыгрыш Кубка мира 2020-го.

На снимке: Ринат Джумабаев

Удачно провел эти соревнования Ринат Джумабаев, номер 1 в мужских шахматах Казахстана, Набрав 6,5 очка из 9 возможных, он стал победителем. Второе место занял чемпион мира 2004-го Рустам Касымджанов из Узбекистана, у которого такое же количество очков, но хуже дополнительные показатели. Джумабаев и Касымджанов получили право поехать на Кубок мира. Чуть-чуть не хватило нашему Муртасу Кажгалееву – он набрал на пол-очка меньше. Всего в мужском турнире приняли участие 25 шахматистов.

В споре женщин лучший результат среди представительниц Казахстана показала юная Бибисара Асаубаева. Она набрала 7 очков из 9 возможных – столько же, сколько узбечки Нилуфар Якуббаева и Гульрухбегим Тохирджонова, ярко проявившая себя на чемпионате мира нынешнего года. По дополнительным показателям первое место и единственная путевка на Кубок мира достались Якуббаевой, которая не входит даже в первую тысячу рейтинга ФИДЕ. Асаубаева стала третьей. А сразу после нее расположились наши Гульмира Даулетова и Гулисхан Нахбаева. Что же касается лидеров нашей женской команды Жансаи Абдумалик и Динары Садуакасовой, то они, располагаясь высоко в рейтинге ФИДЕ, и так попадут на Кубок мира.

Велоспорт: Алексей Луценко – 8-й на первом этапе многодневки

Вчера стартовала многодневка «Критериум де Дофине Либере», которую еще называют генеральной репетицией «Тур де Франс». Первый этап завершился общим финишем, в котором сильнейший на сегодня казахстанский гонщик Алексей Луценко стал 8-м. Победил же норвежец Эдвальд Боассон Хаген из «Dimension Data», а вторым финишировал знаменитый бельгиец Фили Жильбер из «QuickStep».

В роли капитана «Астаны» эту многодневку едет датчанин Якоб Фульсанг, который блестяще провел весеннюю серию гонок и сейчас идет третьим в мировом рейтинге лучших шоссейников. Кстати, два года назад он выиграл «Критериум де Дофине Либере» в общем зачете, Также в заявку команды включены его соотечественник Магнус Корт Нильсен, колумбиец Эрнандо Бооркес, итальянец Давиде Баллерини, испанец Горка Изагирре, канадец Уго Уль и уже упомянутый Луценко. Среди участников из других команд особо стоит выделить многократного победителя гранд-туров британца Криса Фрума из «Ineos», очень сильных многодневщиков голландца Тома Дюмулена из «Sunweb», колумбийца Наиро Кинтану из «Movistar», австралийца Ричи Порте из «Trek-Se»afredo»…

«Критериум де Дофине Либере» продлится до воскресенья, 16 июня.

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