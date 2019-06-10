Астана. 10 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова/Амир Касенов. Район Дворца молодежи «Жастар» оцеплен вторые сутки силовиками в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

Сотрудники силовых ведомств вторые сутки держат в оцеплении квартал по проспекту Республики между улицей Сейфуллина и проспектом Абая. На месте присутствуют полицейские, бойцы Национальной гвардии с щитами и дубинками, и представители других структур. Наблюдается большое скопление полицейских автобусов.

Сообщается о задержанных в районе оцепления, однако непосредственно перед Дворцом молодежи корреспондент агентства задержаний не зафиксировала. Полиция сейчас обходит дворы прилегающих кварталов, проверяет документы.