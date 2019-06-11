Более 13 тыс. нарушений в ходе госзакупок было зафиксировано минфином РК

Астана. 11 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 13 тыс. нарушений в ходе государственных закупок за пять месяцев текущего года было зафиксировано министерством финансов РК, сообщил глава минфина Алихан Смаилов.

«Камеральным контролем было охвачено 676 тыс. госзакупок на сумму Т4,476 трлн. По итогам проверок установлено нарушение законодательства о госзакупках по 13 593 процедурам на сумму Т261 млрд», — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

Так, объектам аудита было направлено 13 478 уведомлений об устранении нарушений.

«В результате были предотвращены нарушения на сумму Т215 млрд. Они были устранены путем отмены решений итогов конкурсов и внесения изменений в конкурсную документацию», — уточнил Смаилов.

Вместе с этим минфином за пять месяцев было проведено 1462 аудиторских мероприятия, охвачено Т292 млрд.

«Выявлены финансовые нарушения на сумму Т48 млрд, возмещены финансовые нарушения путем поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ на Т39 млрд. Объектам аудита даны 1170 рекомендаций по повышению эффективности и совершенствованию деятельности, 669 исполнены», — добавил глава минфина.

Говоря о поступлениях в бюджет, Смаилов отметил, что при перевыполнении плана (доходы составил за пять месяцев Т3 трлн – 105% от плана) план не был исполнен по корпоративному подоходному налогу (КПД) на Т17 млрд и налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт на Т38 млрд.

«Причиной невыполнения плана по КПД стало снижение доходности банков второго уровня и авансовых платежей, по НДС – с уменьшением поступлений от ряда налогоплательщиков», — пояснил Смаилов.

В разрезе регионов план по доходам не исполнен в Шымкенте и Нур-Султане.